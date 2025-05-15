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 | İrem Çınar

Altın mı, Bitcoin mi? Bahar rallisi başladı: İslam Memiş'ten yatırımcılara yol haritası

ABD-Çin ticaret savaşlarında yumuşama sinyalleri borsalara moral verirken, yatırımcıların gözü şimdi İstanbul’da yapılması beklenen Rusya-Ukrayna görüşmesine çevrildi. Türkiye'nin terörsüz ülke statüsüne yaklaşması ve PKK'nın olası feshi ise ekonomik istikrar umutlarını artırıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, süreci “sancılı ama geçici” olarak değerlendirirken yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 12:51

Her ayın ikinci haftasında olduğu gibi, bu hafta da ABD enflasyon verisi küresel piyasaların radarındaydı. Ancak hem yurt içi hem de yurt dışındaki jeopolitik gelişmeler verinin etkisini gölgede bıraktı. Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlaması ve ABD ile Çin arasında ticari gerilimlerin artması gibi başlıklar daha çok ön plana çıktı. Bu sebeple, ABD’den gelen enflasyon verisi sadece not edildi ve kısa sürede etkisini yitirdi.

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Açıklanan Nisan ayı enflasyon verisi, yıllık bazda yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Piyasaların beklentisi ise yüzde 2,4 civarındaydı. Beklentinin altında gelen bu veri, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz politikasına dair spekülasyonları da yeniden gündeme taşıdı. Haziran ortasında FED’in alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Şu an için pas geçmesi beklenen FED'in, yılın ikinci yarısında bir faiz indirimi yapabileceği beklentisi korunuyor.

FED Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamaları da dikkat çekiciydi. Powell, risklere dikkat çekerken aynı zamanda FED’in bağımsızlığına vurgu yaptı. Trump ile Powell arasındaki görüş ayrılıkları bu dönemde daha çok konuşulacak gibi görünüyor.

Altın mı, Bitcoin mi? Bahar rallisi başladı: İslam Memiş'ten yatırımcılara yol haritası

BORSA İSTANBUL'DA İYİMSERLİK HAKİM

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi 9.666 puan seviyesinde. Hafta içerisinde 9.750 puan seviyeleri de görüldü. İçeride PKK’nın kendini feshetmesi ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine dair haber akışları piyasada olumlu bir hava estirdi. Bu hafta hem küresel hem yerel piyasalarda adeta bir bahar havası yaşanıyor. Bu iyimserliğin Mayıs ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kısa vadede endeks için takip edilen bant aralığı 9.250 – 9.700 puan seviyeleri arasında. 9.700 seviyesinden çıkış yapan yatırımcılar yeniden bekleme moduna geçti. 9.250 seviyesinin altına olası sarkmalar, yeni alım yapmak isteyen yatırımcılar için temkinli olunması gereken seviyeler olabilir.

Altın mı, Bitcoin mi? Bahar rallisi başladı: İslam Memiş'ten yatırımcılara yol haritası

DOLAR/TL'DE YÖN YUKARI

Dolar/TL kuru 38,76 seviyesinde seyrediyor. Bu seviyelerden aşağı yönlü bir beklenti bulunmuyor. Yılın ikinci yarısında 40 TL ve üzeri seviyelerin görülmesi olası.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE BALON FİYATLAMALARA DİKKAT

Euro/Dolar paritesi 1,12 seviyesinde. Daha önce yapılan uyarılarda, bu seviyelerin balon olduğu ve 1,11 hatta 1,09 seviyelerine kadar düşüş beklendiği belirtilmişti. Beklentiler gerçekleşmeye başladı. 1,09 seviyeleri, yüzde 50 alım yapılması için uygun seviyeler olarak öne çıkıyor. Yükselişlerin kalıcı olması beklenmiyor.

Altın mı, Bitcoin mi? Bahar rallisi başladı: İslam Memiş'ten yatırımcılara yol haritası

ONS ALTIN'DA DÜZELTME HAREKETİ DEVAM EDİYOR

Ons altın, 3.231 dolar seviyesinde işlem görüyor. Nisan ayında 3.500 dolar seviyelerine kadar çıkan ons altın, şu an bir düzeltme sürecinde. Kısa vadede 3.138 – 3.330 dolar bandında hareket etmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısı için beklenti yükseliş yönlü. 2.800 dolar destek seviyesi dikkatle izlenmeli. Orta ve uzun vadede hedef 4.250 dolar seviyesi.

Altın mı, Bitcoin mi? Bahar rallisi başladı: İslam Memiş'ten yatırımcılara yol haritası

GRAM ALTIN ALIM FIRSATLARI SUNUYOR

Gram altın yurt içinde 4.090 TL seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 4.063 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altında 4.000 TL seviyesi önemli bir destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda kademeli alımlar yapılabilir. Yılın ikinci yarısı için hedef 4.500 TL, 2026 ilk çeyrek hedefi ise 6.000 TL olarak korunuyor. Mayıs ayında alım fırsatları dikkatle değerlendirilmeli.

Altın mı, Bitcoin mi? Bahar rallisi başladı: İslam Memiş'ten yatırımcılara yol haritası

GÜMÜŞTE ALIM FIRSATLARI DEVAM EDİYOR

Gram gümüş 40,92 TL seviyesinde. Daha önce 39,85 TL seviyesinden yüzde 50 alım yapılmıştı. Diğer yüzde 50 için 40 TL seviyesinin altı beklenmeye devam ediyor. Yıl içinde 45 – 50 TL seviyeleri hedefleniyor. Ons gümüş ise 32,80 dolar seviyesinde. Kısa vadede 31,80 – 30 dolar destek seviyeleri izlenmeli. Bu seviyeler ikinci yüzde 50 alım için değerlendirilebilir.

Altın mı, Bitcoin mi? Bahar rallisi başladı: İslam Memiş'ten yatırımcılara yol haritası

ALTIN MI BİTCOİN Mİ? 2. ÇEYREĞİN KAZANANI BELLİ

Bitcoin, 103.287 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yüzde 1,26’lık bir kâr satışı gözlemleniyor. 101.500 – 99.500 dolar seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerden alım fırsatları değerlendirilebilir.

Yılın ikinci çeyreği için "altın mı, Bitcoin mi?" sorusunun cevabı: Bitcoin. İlk çeyrekte altın öne çıkarken, ikinci çeyrekte Bitcoin’in pozitif ayrışması bekleniyor. Yıl sonu hedefi 120.000 dolar olarak korunuyor.

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#Ekonomi
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