Araç sahipleri dikkat, vakit daraldı! Uzmanlar uyarıyor: Eski ürünleri yeni fiyattan satıyorlar

TARİH LASTİĞİN ÜZERİNDE

Tüketici derneklerine ulaşan şikâyetler arasında eski lastikler yer alıyor. Buna göre, 2020 yılında üretildiği görülen lastiklerin 2025 fiyatlarıyla satılmasının yanı sıra, depoda 5 yıldan fazla tutulmuş ve depolama şartları sağlanmamış lastiklerin satışa uygun olmadığı da uzmanların uyarılarından biri. Uzmanlar ayrıca sadece lastik değişimi değil, antifriz, akü, silecek suyu ve fren sistemlerinin kontrollerinin de yapılmasını, lastik diş derinliğinin en az 4 mm olduğundan emin olunmasını tavsiye ediyor.