Aracını seven bu hatayı yapmaz! Uzmanından otomobil sahiplerine kritik uyarı

HER GÜN BU KONTROLÜ YAPIN

Sürücülerin bilindik ustalara ya da en yakın sanayiye gidip antifriz kontrollerini yaptırabileceklerini ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Antifriz derecesinin en az eksi 20 dereceye dayanıklı olması lazım. Antifriz koyarken de mutlaka markasına dikkat etmek lazım. Eğer kötü marka kullanılırsa, aracınızın durumu sanki antifriz yokmuş gibi olur. Araca ilk kez antifriz konuluyorsa, pasları açacağı için araçta su kaçakları meydana gelebilir. Bu kaçakların olmaması için aracın öncelikle bir hafta, 10 gün kadar araç sahibinin takibinde olması, mutlaka her gün kontrol edilmesi gerekir. Eğer böyle bir probleminiz yoksa herhangi bir problem yaşamazsınız. Eğer ihmal ederseniz biraz cebiniz yanabilir. Ayrıca lastiklerini zaten ihmal etmesinler."

