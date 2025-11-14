Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Aracını seven bu hatayı yapmaz! Uzmanından otomobil sahiplerine kritik uyarı

Kasım 14, 2025 11:26
1
otomobil antifriz

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte otomobilinizi de kış şartlarına hazır hale getirmeniz gerekiyor.  Otomobil uzmanları ve tamircileri araç sahiplerinin kış hazırlığı konusunda uyanık olması gerektiğinin altını çiziyor. Kışlık bakım sezonunun açılmasıyla oto tamir ustalarından "antifriz tuzağı" uyarısı da geliyor: "Kötü marka antifriz, araçta hiç yokmuş gibi olur" diyerek kalitenin önemine dikkat çeken oto tamirciler, ilk kez antifriz konulan araçlarda ise su kaçakları meydana gelebileceğini belirterek, aracın yaklaşık 10 gün takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.
 

2
araç sahipleri

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek ve gerekli bakımları yaptırmak için oto tamircilere başvuruyor. Düzce'de oto tamir ustası Bedirhan Köseoğlu, araçların mutlaka kış bakımına girmesi gerektiğini belirterek, kış bakımıyla ilgili sürücülere bilgi verdi.
 

3
Soğuklardan kaynaklı araçların suların

BU KONTROLLERİ MUTLAKA YAPIN!

Havaların soğumaya başladığını belirten Köseoğlu, "Öncelikle yaklaşan soğuklardan kaynaklı araçların sularını mutlaka kontrol ettirmeleri gerekiyor. İlk önce antifriz kontrollerini yaptırmalılar. Eğer araçta hiç antifriz yoksa bunu mutlaka ihmal etmeyin" dedi.
 

4
HER GÜN BU KONTROLÜ YAPIN

HER GÜN BU KONTROLÜ YAPIN

Sürücülerin bilindik ustalara ya da en yakın sanayiye gidip antifriz kontrollerini yaptırabileceklerini ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti:
"Antifriz derecesinin en az eksi 20 dereceye dayanıklı olması lazım. Antifriz koyarken de mutlaka markasına dikkat etmek lazım. Eğer kötü marka kullanılırsa, aracınızın durumu sanki antifriz yokmuş gibi olur. Araca ilk kez antifriz konuluyorsa, pasları açacağı için araçta su kaçakları meydana gelebilir. Bu kaçakların olmaması için aracın öncelikle bir hafta, 10 gün kadar araç sahibinin takibinde olması, mutlaka her gün kontrol edilmesi gerekir. Eğer böyle bir probleminiz yoksa herhangi bir problem yaşamazsınız. Eğer ihmal ederseniz biraz cebiniz yanabilir. Ayrıca lastiklerini zaten ihmal etmesinler."
 

5
ARACINIZ KIŞA HAZIR MI?

ARACINIZ KIŞA HAZIR MI?

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte otomobilinizi de kış şartlarına hazır hale getirmeniz gerekiyor. Peki aracınızı soğuk havaya hazırlamak için neler yapabilirsiniz?
 

6
Kış lastiği kullanımı

Kış lastiği kullanımı (7°C altındaki havada yaz lastiği sertleşir).
 

7
Akü

Akü soğukta performans kaybeder; voltaj testi yapmak gerekir. 3–4 yıldan eski aküler kışın sorun çıkarabilir.
 

8
Radyatör antifriz

Radyatör antifriz oranı %50–%50 olması beklenir. Kışın cam suyunuzun da antifrizli olması gerekir. 
 

9
motor yağı viskozite

Üreticinin önerdiği motor yağı viskozite önemlidir. Araç yağ kaçırıyorsa mutlaka bakıma gitmesi gerekir.
 

10
Fren hidroliği

Fren hidroliğinin 2 yılda bir değişmesi beklenir.
 

11
silecek lastikleri

Yazın sertleşen silecek lastiklerinin yağışlar sertleşmeden değiştirilmesi gerekir. aynı zamanda sis farları da mutlaka kontrol edilmelidir.
 

12
camı kurutmak

Klima kışın da camı kurutmak için kullanılacağından ötürü mutlaka bakım yapılmalıdır.
 

13
Motor alt koruması

Motor alt koruması varsa mutlaka kontrol edilmelidir. 
 

14
soğuk hava

Aracınız dizelse soğuk hava için mutlaka uygun yakıt almak gerekir.
 

15
acil durum kiti

Aynı zamanda araçta mutlaka acil durum kiti bulunmak şarttır. Yolda kalma, arıza durumlarında bu kit hayatı kolaylaştırır.
 

16

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.