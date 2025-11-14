Aracını seven bu hatayı yapmaz! Uzmanından otomobil sahiplerine kritik uyarı

Kategoriler
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte otomobilinizi de kış şartlarına hazır hale getirmeniz gerekiyor. Otomobil uzmanları ve tamircileri araç sahiplerinin kış hazırlığı konusunda uyanık olması gerektiğinin altını çiziyor. Kışlık bakım sezonunun açılmasıyla oto tamir ustalarından "antifriz tuzağı" uyarısı da geliyor: "Kötü marka antifriz, araçta hiç yokmuş gibi olur" diyerek kalitenin önemine dikkat çeken oto tamirciler, ilk kez antifriz konulan araçlarda ise su kaçakları meydana gelebileceğini belirterek, aracın yaklaşık 10 gün takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.
Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek ve gerekli bakımları yaptırmak için oto tamircilere başvuruyor. Düzce'de oto tamir ustası Bedirhan Köseoğlu, araçların mutlaka kış bakımına girmesi gerektiğini belirterek, kış bakımıyla ilgili sürücülere bilgi verdi.
Havaların soğumaya başladığını belirten Köseoğlu, "Öncelikle yaklaşan soğuklardan kaynaklı araçların sularını mutlaka kontrol ettirmeleri gerekiyor. İlk önce antifriz kontrollerini yaptırmalılar. Eğer araçta hiç antifriz yoksa bunu mutlaka ihmal etmeyin" dedi.
Sürücülerin bilindik ustalara ya da en yakın sanayiye gidip antifriz kontrollerini yaptırabileceklerini ifade eden Köseoğlu, şunları kaydetti:
"Antifriz derecesinin en az eksi 20 dereceye dayanıklı olması lazım. Antifriz koyarken de mutlaka markasına dikkat etmek lazım. Eğer kötü marka kullanılırsa, aracınızın durumu sanki antifriz yokmuş gibi olur. Araca ilk kez antifriz konuluyorsa, pasları açacağı için araçta su kaçakları meydana gelebilir. Bu kaçakların olmaması için aracın öncelikle bir hafta, 10 gün kadar araç sahibinin takibinde olması, mutlaka her gün kontrol edilmesi gerekir. Eğer böyle bir probleminiz yoksa herhangi bir problem yaşamazsınız. Eğer ihmal ederseniz biraz cebiniz yanabilir. Ayrıca lastiklerini zaten ihmal etmesinler."
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte otomobilinizi de kış şartlarına hazır hale getirmeniz gerekiyor. Peki aracınızı soğuk havaya hazırlamak için neler yapabilirsiniz?
Kış lastiği kullanımı (7°C altındaki havada yaz lastiği sertleşir).
Akü soğukta performans kaybeder; voltaj testi yapmak gerekir. 3–4 yıldan eski aküler kışın sorun çıkarabilir.
Radyatör antifriz oranı %50–%50 olması beklenir. Kışın cam suyunuzun da antifrizli olması gerekir.
Üreticinin önerdiği motor yağı viskozite önemlidir. Araç yağ kaçırıyorsa mutlaka bakıma gitmesi gerekir.
Fren hidroliğinin 2 yılda bir değişmesi beklenir.
Yazın sertleşen silecek lastiklerinin yağışlar sertleşmeden değiştirilmesi gerekir. aynı zamanda sis farları da mutlaka kontrol edilmelidir.
Klima kışın da camı kurutmak için kullanılacağından ötürü mutlaka bakım yapılmalıdır.
Motor alt koruması varsa mutlaka kontrol edilmelidir.
Aracınız dizelse soğuk hava için mutlaka uygun yakıt almak gerekir.
Aynı zamanda araçta mutlaka acil durum kiti bulunmak şarttır. Yolda kalma, arıza durumlarında bu kit hayatı kolaylaştırır.