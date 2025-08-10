Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Asya ülkeleri gıda güvenliği için toplandı

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyesi ülkeler, Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen "Gıda Güvenliği Bakanlar Zirvesi"nde bir araya geldi. Üye ülkeler, gıda güvenliğini güçlendirmek için dayanışmayı geliştirmeye kararlı.

Asya ülkeleri gıda güvenliği için toplandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
15:31
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
15:31

Asya Pasifik Ekonomik (APEC) üyesi ülkelerin, bölgedeki gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik dayanışmanın geliştirilmesi konusunda kararlı oldukları bildirildi.

Asya ülkeleri gıda güvenliği için toplandı

Yonhap'ın haberine göre APEC üyeleri, Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen " Bakanlar Zirvesi"nde bir araya geldi.

Asya ülkeleri gıda güvenliği için toplandı

Aralarında ABD, Çin, Japonya ve Tayland'ın da yer aldığı ve APEC üyelerinin oluşturduğu 21 bakanın buluştuğu zirvede bölgesel gıda güvenliği konusu ele alındı.

Asya ülkeleri gıda güvenliği için toplandı

İki gün süren zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, "APEC üye ekonomileri arasında işbirliğini teşvik etmeye, halklarımızın ve gelecek nesillerin refahı için üretken, sürdürülebilir, dayanıklı ve yenilikçi -gıda sistemleri aracılığıyla gıda güvenliğini güçlendirmek için dayanışmayı geliştirmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Asya ülkeleri gıda güvenliği için toplandı

Bakanların ayrıca, 2030'a kadar bölgesel gıda güvenliğini güçlendirmek ve 2040'a kadar dayanıklı ve barışçıl Asya-Pasifik topluluğu oluşturmak için taahhütlerini yineledikleri vurgulandı.

ETİKETLER
#tarım
#gıda güvenliği
#işbirliği
#dayanışma
#Apec
#Asya Pasifik
#Ekonomi
TGRT Haber
