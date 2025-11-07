Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu duyurdu: 2026 yılı burs miktarı belli oldu!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 2026 yılı burs başvuruları 11 Kasım'da başlayacak. Lisans öğrencileri için başarı sıralamasına göre burs verilecek. İşte burs miktarı ve detaylar...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu duyurdu: 2026 yılı burs miktarı belli oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
18:05
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
18:17

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2026 yılı eğitim ve araştırma burslarına ilişkin başvuru sürecini 11 Kasım'da başlatacak.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler alanını tercih eden öğrencilere destek sağlamak amacıyla verilen bursların 2026 yılı başvuruları 11 Kasım'da alınmaya başlanacak ve 18 Kasım saat 17.00'de sona erecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu duyurdu: 2026 yılı burs miktarı belli oldu!

9 BİN LİRA KADAR BURS VERİLECEK

Lisans öğrencileri için başarı sıralamasına göre 9 bin liraya kadar, yerleştirme sıralamasına göre ise 3 bin 375 lira tutarında verilecek. Lisansüstü öğrenciler için ise yüksek lisans bursu 10 bin lira, doktora bursu da 15 bin lira olarak belirlendi.

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve tarafından yürütülen burs programına ilişkin ayrıntılı bilgilere, "burs.ayk.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Bakan Mehmet Şimşek: TL konusunda endişelenmeye mahal yok
