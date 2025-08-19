Menü Kapat
29°
Ekonomi
Bakan Bolat, yıl sonu ihracat hedefini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2002’de 50 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’den 375 milyar dolarlık ihracata yükseldik. Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız. Yılbaşından bu yana ihracatta her ay üzerine 1 milyar dolar ekledik. Türk malının dünyadaki imajını ve pazarlama gücünü daha da artıracağız" dedi.

11. Laleli Fashion Shopping Festivali’nin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Laleli Caddesi’nde başlayan festivale Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Romanya, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika ülkelerinden de çok sayıda yabancı ziyaretçi katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Bolat, Türk mallarının talep edilen noktaya geldiğini belirtti ve Türk malı imajının kalitenin sembolü haline geldiğini söyledi.

Bakan Bolat, yıl sonu ihracat hedefini açıkladı

ve konfeksiyon ihracatındaki artışa ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, "2024 yılında, tekstil ve konfeksiyon sektörümüz 32,1 milyar dolarlık gerçekleştirmiştir. Alt sektörler bazında hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz 19,7 milyar dolar, tekstil ve hammaddeleri sektörümüz 9,4 milyar dolar, halı sektörümüz 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bütün bu sektörlerimiz küresel ihracattan yüzde 3,5 pay alarak dünya sıralamasında 7’nci ve AB’nin en büyük 4’üncü tedarikçisi olmayı başarmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, yıl sonu ihracat hedefini açıkladı

Bolat, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkisine değinerek, "İnsan hayatında sürekli yukarı doğru büyüme gerçekleşmiyor. Sürekli büyüme ile gelen aşırı borçlanma zorlaştırıyor. Şartlar sadece içimizdeki durumlara bağlı değil, dünyadaki savaşlar, krizler de bizi etkileyebiliyor" diye konuştu.

DÜNYADA BARIŞLA PARLAK GÜNLER GELECEK

Bakan Bolat, 2026 yılına ilişkin öngörülerini paylaşarak, "2026 yılında enflasyonun 20’li rakamlara düşmesiyle finansmana da erişim kolaylaşacak, piyasada istikrar algısı yerleşecektir. Dünyada talep şartlarının yukarıya doğru iyileşmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının barış anlaşmasıyla sonuçlanması durumunda çok daha iyi parlak günleri ekonomimizde göreceğiz" dedi.

Bakan Bolat, yıl sonu ihracat hedefini açıkladı

"YIL SONUNDA İHRACATTA 390 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ"

Geçen yıl Türkiye’nin milli gelirinin 1 trilyon 330 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, dış ticaretin mal ve hizmetler toplamında 375 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bolat, "2002’de 50 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’den 375 milyar dolarlık ihracata yükseldik. Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız. İhracatımız ilk 7 ayda yüzde 5,1’lik bir artış gösterdi. Yılbaşından bu yana ihracatta her ay üzerine 1 milyar dolar ekledik. Türk malının dünyadaki imajını ve pazarlama gücünü daha da artıracağız" dedi.

Bakan Bolat, yıl sonu ihracat hedefini açıkladı

Bakanlığın ihracatçılara sağladığı destekleri hatırlatan Bolat, "Bakanlık bütçesinin yüzde 60’ını ihracatçılarımıza teşvik olarak veriyoruz. İhracatçılarımıza pazara giriş desteği, fuarlara katılım desteği, ticaret heyetleri, sektörel alım heyetlerinin getirilmesi gibi destekler veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Bolat, yıl sonu ihracat hedefini açıkladı

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR İÇİN HEDEF 17 BİN DOLAR

Kişi başına düşen milli gelir hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bolat, "1,4 trilyon dolar milli gelir ile dünyada 17’nci sıradayız. Kişi başına milli gelirimizi de 16 bin 500 - 17 bin dolar seviyelerine çıkaracağız. Zorlukları aşacağız. Enflasyonu yendikçe istikrar içinde büyüme hızlanacak" diye konuştu.

Bakan Bolat, yıl sonu ihracat hedefini açıkladı

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ 30'UN ALTI

Faiz ve enflasyon gelişmelerine değinen Bolat, "Enflasyon son 14 aydır geriliyor. Faizler de geriliyor. Yıl sonu 30’un altını göreceğiz. Eximbank ihracat reeskont kredilerinin maliyeti de giderek 20’nin altına düşecek. Bu şekilde finansmana ulaşım kolaylaşacak. Çok daha iyi günlere ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

