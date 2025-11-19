Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Işıkhan açıkladı: Kamu işçisini enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'nda açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Sendikalarımız bizim en önemli çözüm ortaklarımız arasındadır. Çalışma hayatı politikalarımızı belirlerken de dikkatli bir şekilde dengeyi sağladığımız önemli ve hassas terazilerimizdir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Işıkhan açıkladı: Kamu işçisini enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 17:19

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının () 34'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Işıkhan, konuşmasında kamu çalışanlarının refahının Türkiye'nin refahı olduğuna vurgu yaparak, sendikaların çalışma hayatındaki kritik rolünü bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin tek kamu işveren sendikası olarak kurulduğu günden bu yana TÜHİS çatısı altında görev yapan, çalışma hayatının gelişimine katkıda bulunan tüm mensuplarına şükranlarını sunduğunu belirten Bakan Işıkhan, sendikaların en önemli çözüm ortakları olduğunu ve sendikaların toplumun geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan açıkladı: Kamu işçisini enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık

KAMU REFAHI, TÜRKİYE REFAHI DEMEK

Sendikaların toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Işıkhan, "İstişare ve sosyal diyalog mekanizmalarını büyük bir hassasiyetle işleten hükümetimiz, kamu personel yönetimi hususunda da aynı özeni göstermiş, her zaman sorunlarımızın çözümünde çareyi danışma, dayanışma ve ortak hareket kültüründe aramıştır. Bu anlamda sendikalarımız bizim en önemli çözüm ortaklarımız arasındadır. Çalışma hayatı politikalarımızı belirlerken de dikkatli bir şekilde dengeyi sağladığımız önemli ve hassas terazilerimizdir. Demokratik ve sosyal devlet anlayışımız kapsamında sendikalarımız çalışma hayatının, çalışma hayatı ise vatandaşlarımızın geleceğinin teminatıdır. Ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren hemen hemen her konuda, özellikle de kriz anlarında kamu hizmetlerimizin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğuna, kamu görevlilerimizin ise nasıl kilit bir rol üstlendiklerine hepimiz defalarca şahitlik etmiş olduk. Öte yandan Türkiye'nin bugün ulaştığı noktada kamu görevlilerimizin verdikleri büyük emekler asla göz ardı edilemez. Bu noktada kamu çalışanlarımızın refahı demek aynı zamanda Türkiye'nin de refahı demektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıkladı: Kamu işçisini enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık

ENFLASYON KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMADIK

Özellikle kamu işveren sendikası olarak TÜHİS'in süreçleri başta olmak üzere kamu personel yönetimine dair atılan her kritik adımda önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bugüne kadar çalışanlarımızın emek ve hak mücadelesinin her zaman yanında olduk ve destekledik. Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık, mali ve sosyal haklarında düzenli olarak önemli ilerlemeler sağladık ve personel sayımızı sürekli artırdık. Sendikal faaliyetleri güçlendirdik, gelişmesi için gereken her türlü imkânı sağladık" dedi.

Bakan Işıkhan açıkladı: Kamu işçisini enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz Türk milleti için, Türkiye'nin geleceği için emek dünyasının temsilcisi sendikaların değerli çalışmalarına en büyük desteği vereceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu vesileyle 57 yıldır ülkemizin kamu işveren sendikacılığı alanındaki tarihi misyonuyla bu yürüyüşümüzün önemli bir parçası olarak gördüğümüz TÜHİS'i değerli çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Kamu sendikacılığı adına birlikte yeni başarılı çalışmaları hayata geçireceğimize de yürekten inanıyorum" diye konuştu. Bakan Işıkhan, TÜHİS Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a ve Genel Sekreter Adnan Çiçek'e hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın kıtlığı başlıyor: Almak isteseniz de bulamayacaksınız! Dünyanın ne kadar rezervi kaldı?
İşte emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son tarih: Ödemeyene gecikme cezası geliyor
ETİKETLER
#kamu çalışanları
#sendika
#toplu sözleşme
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#TÜHİS
#Kamu İşverenleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.