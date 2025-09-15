Bakan Işıkhan açıkladı: Yılın ilk 8 ayında İŞKUR aracılığıyla 1 milyondan fazla istihdam sağlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin istihdam verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu süreçte 1 milyon 19 bin 646 kişinin iş sahibi olmasına aracılık edildiğini duyurdu.
Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye... İlk 8 ayda 1 milyonun üzerinde işe yerleştirme sağladık. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme gerçekleştirdik, 593 bin 593 iş yeri ziyareti yaptık. Ayrıca 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit ettik."
Bakan; üretim, istihdam ve ihracata odaklanan politikalarla çalışma hayatının güçlendirildiğini belirterek, “İşveren, çalışan ve tüm paydaşlarla birlikte yarınlarımızı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.
Açıklanan verilere göre:
Bakanlığın verileri, İŞKUR’un istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerini yılın ilk sekiz ayında da yoğun şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu.