Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Işıkhan açıkladı: Yılın ilk 8 ayında İŞKUR aracılığıyla 1 milyondan fazla istihdam sağlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025’in ilk sekiz ayında 1 milyon 19 bin 646 kişiyi işe yerleştirdiğini duyurdu. Bakanlığın verilerine göre, ocak-ağustos döneminde 2,1 milyon bireysel görüşme gerçekleştirildi, 593 bin iş yeri ziyareti yapıldı ve 1,6 milyondan fazla açık iş tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Işıkhan açıkladı: Yılın ilk 8 ayında İŞKUR aracılığıyla 1 milyondan fazla istihdam sağlandı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:44

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , ’un 2025 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu süreçte 1 milyon 19 bin 646 kişinin iş sahibi olmasına aracılık edildiğini duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN İSTİHDAM VERİLERİNİ YAYINLADI

Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Güçlü çalışma hayatı, güçlü , güçlü Türkiye... İlk 8 ayda 1 milyonun üzerinde işe yerleştirme sağladık. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme gerçekleştirdik, 593 bin 593 iş yeri ziyareti yaptık. Ayrıca 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit ettik."

Bakan; üretim, istihdam ve ihracata odaklanan politikalarla çalışma hayatının güçlendirildiğini belirterek, “İşveren, çalışan ve tüm paydaşlarla birlikte yarınlarımızı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Işıkhan açıkladı: Yılın ilk 8 ayında İŞKUR aracılığıyla 1 milyondan fazla istihdam sağlandı!

Açıklanan verilere göre:

  • 56 bin 97 kişi aktif iş gücü programlarına katıldı.
  • 46 bin 822 kişi iş kulübü faaliyetlerinden yararlandı.
  • 1 milyon 735 bin 19 kişiye bireysel danışmanlık desteği sağlandı.
  • 15 bin 431 eğitim kurumu ziyaret edildi.

Bakanlığın verileri, İŞKUR’un istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerini yılın ilk sekiz ayında da yoğun şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz
Borsa İstanbul’da yatırımcılar nefesini tuttu! Gözler CHP kurultay davasına çevrildi
ETİKETLER
#Ekonomi
#vedat ışıkhan
#istihdam
#işkur
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Politikalar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.