Bakan Işıkhan açıkladı: Yılın ilk 8 ayında İŞKUR aracılığıyla 1 milyondan fazla istihdam sağlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025 yılı ocak-ağustos dönemine ilişkin istihdam verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu süreçte 1 milyon 19 bin 646 kişinin iş sahibi olmasına aracılık edildiğini duyurdu.

BAKAN IŞIKHAN İSTİHDAM VERİLERİNİ YAYINLADI

Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye... İlk 8 ayda 1 milyonun üzerinde işe yerleştirme sağladık. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme gerçekleştirdik, 593 bin 593 iş yeri ziyareti yaptık. Ayrıca 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit ettik."

Bakan; üretim, istihdam ve ihracata odaklanan politikalarla çalışma hayatının güçlendirildiğini belirterek, “İşveren, çalışan ve tüm paydaşlarla birlikte yarınlarımızı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Açıklanan verilere göre:

56 bin 97 kişi aktif iş gücü programlarına katıldı.

aktif iş gücü programlarına katıldı. 46 bin 822 kişi iş kulübü faaliyetlerinden yararlandı.

iş kulübü faaliyetlerinden yararlandı. 1 milyon 735 bin 19 kişiye bireysel danışmanlık desteği sağlandı.

bireysel danışmanlık desteği sağlandı. 15 bin 431 eğitim kurumu ziyaret edildi.

Bakanlığın verileri, İŞKUR’un istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerini yılın ilk sekiz ayında da yoğun şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu.