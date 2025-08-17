Bakan Şimşek'ten vergi mükellefleri için önemli duyuru! Yapay zeka dönemi başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı vergisel işlemleri insan müdahalesi olmadan tamamlayan, robotik ve yapay zeka destekli yeni sisteme geçiş yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, gelişmeye ilişkin detayları aktardı. Şimşek, yapılan çalışmalarla, mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı, bürokratik süreçlerden kaynaklı gecikmelerin ortadan kaldırılmasını ve sınırlı sayıdaki insan kaynağının doğru ve verimli süreçlerde kullanılabilmesini temin etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"BENZER ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresinin, vergi dairelerinde yapılan benzer işlem ve süreçleri analiz ederek, bunların da otomatik yapılabilmesine ilişkin çalışmalara devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti: "Başkanlığımız, mükellefler tarafından vergi uygulamalarına ilişkin tereddüt edilen konular için talep edilen izahatların (özelge) yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak, hızlı ve doğru şekilde cevaplandırılması konusunda da çalışma yürütüyor. Tüm bu çalışmalarla, mükelleflere verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı, bürokratik süreçlerden kaynaklı gecikmelerin ortadan kaldırılmasını ve sınırlı sayıdaki insan kaynağının doğru ve verimli süreçlerde kullanılabilmesini temin etmeyi hedefliyoruz."