Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yetki belgesi için son 11 gün!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimle yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini bildirerek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yetki belgesi için son 11 gün!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 15:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 15 Mayıs'ta Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ve motokuryelere ilişkin düzenlemeye gidildiğini anımsattı. Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle faaliyetlerinin ilk kez mevzuata kavuştuğunu aktaran Uraloğlu, ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak olanlara belge ücretinde yüzde 95 indirim sağladıklarını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yetki belgesi için son 11 gün!

Uraloğlu, motokuryelere ilişkin belge indirimi için son günlere girildiğine işaret ederek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan üzerinden yapılabilmesine olanak sağladıklarını aktaran Uraloğlu, e-Devlet üzerinden yetki belgesi alacakların, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5 indirimden faydalanmaya devam edebileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yetki belgesi için son 11 gün!

MARMARA BÖLGESİ REKOR KIRIYOR

Uraloğlu, yetki belgesi başvurularındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66'sı motokuryelere verildi. Yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların 80 bin 752'si motosiklet, 6 bin 676'sı kamyonet, 4 bin 487'si motorlu bisiklet ve 212'si ise otomobil olup bu taşıtların yüzde 65,5'i 3 yaşından küçüktür. Kurye faaliyetlerinde en genç filo 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz Bölgesi'nde iken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin filo yaş ortalaması 2,8'dir. En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi. Bölgede 43 bin 969 belge verilmiş, 49 bin 149 taşıt kaydedilmiştir. İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle ve 14 taşıt ile Tunceli'dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise 1354 belge ve 1507 taşıt bulunmaktadır."

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yetki belgesi için son 11 gün!

Yönetmelikle getirilen usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti doğrudan etkilediğini belirten Uraloğlu, teslimi mümkün olmayan adreslere artık gönderi kabul edilmediğine ve taşıma süresi taahhüdünde bulunulmasının yasaklandığına dikkati çekti.

Uraloğlu, alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye iade edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınmasının zorunlu hale geldiği bilgisini de paylaşarak, işletmelerin de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olduğunu kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bu şehirlerde yaşayana 5 bin TL fark: Muhammet Bayram'dan tazminat önerisi
Gram altın için beklenen fırsat geldi! İslam Memiş’ten ezber bozan tahmin!
ETİKETLER
#e-devlet
#motokurye
#Kurye Faaliyeti
#Yönetmelik Değişikliği
#Yetki Belgesi Ücreti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.