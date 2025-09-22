Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Bakanlar New York'ta iş insanlarıyla bir araya geldi: ABD ile ilişkilerde yeni dönem vurgusu

Türk ve Amerikan iş dünyası MÜSİAD'ın resepsiyonunda bir araya geldi. Bakanların da katıldığı resepsiyonda ticari ilişkiler başta olmak üzere pek çok alanda atılacak adımlar ele alındı.

Bakanlar New York’ta iş insanlarıyla bir araya geldi: ABD ile ilişkilerde yeni dönem vurgusu
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (), Türk ve Amerikan iş dünyasının katılımıyla New York'ta resepsiyon düzenledi.

3 BAKAN DA KATILDI

Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'da düzenlenen resepsiyona, Bakanı Ömer Bolat, ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in yanı sıra, merkezli Müslüman organizasyonların liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de her zaman dünyaya önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Gelecek birkaç gün içinde Türk ve Amerikan iş dünyasını bir araya getirecek etkinliklere değinen Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceğini anımsattı.

Bakanlar New York’ta iş insanlarıyla bir araya geldi: ABD ile ilişkilerde yeni dönem vurgusu

TÜRKİYE HIZLA İLERLİYOR

Bolat, bu programların Türkiye'nin esenliği ve Türk-Amerikan ilişkileri açısından başarılı sonuçlar vermesi ile dünya ticareti, siyaseti ve bölgedeki kriz konularına çözüm bulma noktasında hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin gösterdiği yükselişe işaret eden Bolat, "Ülkemiz hem üretimde hem istihdamda hem dış ticarette hızla ilerliyor. Türkiye'miz bugün 800 milyar dolar mal ve hizmet ihracat-ithalatı yapan bir ülke olarak dünya ticaretinde bulunuyor." diye konuştu.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Bolat, Türkiye-ABD ilişkilerinde de iki ülke liderinin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yılı 35 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz, rakamlar onu gösteriyor. Dünya ticaretindeki korumacılık rüzgarları ve tarife savaşları gibi zor bir ortamda Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizin 200'den fazla ülkeyle olan ekonomik, ticari ilişkilerini, anlaşmalarını yürütmekle sorumluyuz. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin üretim gücünün, milli üretimin haklarının korunması ve daha da güçlenmesi ve gelişmemiz noktasında gece gündüz çalışıyoruz."

Özel sektörle de birlikte çalıştıklarını anlatan Bolat, her konuda istişareye açık olduklarını vurguladı.

Bakanlar New York’ta iş insanlarıyla bir araya geldi: ABD ile ilişkilerde yeni dönem vurgusu

"TÜRKİYE ARTIK İDDİASI DAHA GÜÇLÜ BİR ÜLKE"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ABD'nin Türkiye'nin hem önemli bir ticaret ortağı hem de pek çok ikili ve uluslararası meselede stratejik bir ortağı olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmenin bölge ve dünya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin geçmişle kıyaslandığında artık "iddiası daha güçlü bir ülke" olduğunu vurgulayan Kacır, "Türkiye artık üreten, teknoloji geliştiren ve dünyada iddiasını yükselten bir ülke. 300 bin kişilik AR-GE ordusuyla inovasyon yapan, savunma sanayisinde, havacılıkta elde ettiği kazanımlarla adından bütün dünyada söz ettiren bir ülke." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'nin ayrıca dünyanın her coğrafyasıyla bağ kuran, köprüler inşa eden ve konuşabilen ender ülkelerden biri olduğunun altını çizerek, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin büyük bir payı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin ikili ilişkilerini en ileri düzeye çıkarabilmek için gayret gösterdiklerini anlatan Kacır, bu alanda iş dünyasının çabalarının da önemli olduğuna dikkati çekti.

Kacır, MÜSİAD'ın ABD'nin 50 eyaletinin 13'ünde teşkilatlandığına işaret ederek, "Ümit ediyorum ki bu hızla 50'ye tamamlansın. Tüm ABD coğrafyasında MÜSİAD Türkiye'nin bayrağını dalgalandırsın. Türkiye'nin iş insanlarının, müteşebbislerinin bu pazarlarda daha fazla yer alabilmeleri için, karşılıklı yatırımların hızlanması, artması için MÜSİAD bizlerin ticaret elçisi olarak inşallah burada kendine yakışan başarıyı en hızlı şekilde ortaya koysun." dedi.

"SAĞLIKTA YENİ ŞEYLER SÖYLEYEN TÜRKİYE"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" mottosuyla, "koruyan, geliştiren, üreten sağlık" modeline geçmeye çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, "Bu kadar iyi sağlık altyapısıyla, bu kadar insan gücüyle başarılı olan sağlık hizmetlerinin yanında sağlıkta yeni bir şeyler söylemeye ve yeni bir şeyler üretmeye çalışan bir ülke olacağız." dedi.

Memişoğlu, bununla ilgili büyük bir yapılanmaya girdiklerini ifade ederek, "fikirden ürüne" şeklinde bir model geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Artık Türkiye'nin sağlıkta sadece hizmet sunan ülke ve teknolojinin pazarı değil, ortağı olma iddiasında olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak sadece hizmet tarafına değil, bunun sanayisine ve üretimine, bilimine katkı verecek, bunu ön planda tutacak bir politika üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Memişoğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlık alanında da iyi yerlere gelineceğine inandığına değinerek, bu alanda birçok fırsat olduğunu kaydetti.

ABD İLE İLİŞKİLERDE POTANSİYELLER ELE ALINDI

Büyükelçi Önal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Washington'da yapacağı temasların Türk-Amerikan ilişkileri bakımından yeni bir kilometre taşı oluşturacağını dile getirdi.

Türkiye ile ABD ilişkilerinde birçok alanda büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Önal, "Sadece iki ülkenin, iki halkın refahı, barışı, güvenliği için değil, bölgesel ve küresel barış ve güvenlik bakımından da Türk-Amerikan işbirliği önem taşıyor. Biz bunu her alanda geliştirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, iş dünyasının ikili ilişkilerde üstlendiği katalizör rolüne değinerek, son dönemlerde işlerin siyaseti de etkileme kabiliyetini olduğunu, dolayısıyla buna da dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

TGRT Haber
