Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor!İşte bolluk yaşanacak iki balıktürü

Av yasağı 1Eylül'de sona erecek. Balıkçıların hummalı hazırlığı ise tüm hızıyla sürüyor. "Vira bismillah" demeye hazırlanan balıkçılar, yaptıkları çalışmalara göre bu yıl iki balık çeşidinde bolluk yaşanacağını söyledi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor!İşte bolluk yaşanacak iki balıktürü
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:27

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül’de sona erecek. Av yasağı süresince teknelerini limana çeken balıkçılar, sezona sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, katıldığı bir programda, endüstriyel balıkçılar için 1 Eylül'de "vira bismillah" denileceğini belirterek, şimdiden tüm balıkçılara yeni sezonda "rastgele" dedi. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak resmi açılışı Trabzon'da yapacaklarını dile getiren Türkyılmaz, denize kıyısı olan her ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor!İşte bolluk yaşanacak iki balıktürü

"SON 15 YILDA EN FAZLA PALAMUT AVLANDI"

Geçen yıl ve torik balığında ciddi artış olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Son 15 yılda en fazla palamut avcılığı yapıldı. Daha küçük olan hamsi, sardalye ve istavrit gibi balıklarda miktar düştü. Bu yıl beklentimiz palamut ve torik balıklarında fazla miktarda üretim artışı olmayacak" dedi.

Balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor!İşte bolluk yaşanacak iki balıktürü

BOLLUK MÜJDESİ

Türkyılmaz, yaptırdıkları bilimsel çalışmalar ve Tarım ve Orman il müdürlüklerinden geri dönüşlere göre iyi bir sezon olacağının müjdesini verdi. Bolluğun hem geçimini denizden sağlayanlar hem de tüketiciler açısından iyi olacağını dile getiren Türkyılmaz, "Hamsi ve istavrit gibi küçük balıklarda üretim bolluğu yaşanacak. İlk göstergeler Marmara Denizi'nden başlayacak gibi gözüküyor. Ancak, iklimsel faktörler çok değiştiriyor denizlerin yapısını. 0,1 derecelik artış bile tüm çalışmaların yeniden gözden geçirilmesini tavsiye ediyor bilim dünyası" diye konuştu.

Balıkçılar 'vira bismillah' demek için gün sayıyor!İşte bolluk yaşanacak iki balıktürü

MARMARA BALIKÇISI UMUTLU

Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel ise balıkçıların önemli bölümünün için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, sektörün umutlu olduğunu söyledi. Dalarel, bu yıl küçük balıklar açısından verimli olacağını duyduklarını belirterek, "Deniz bu her an değişebilir. Şu anda küçük balıklar, derin sularda biraz serinleyince hamsi ve diğer küçük balıklar yüzeye çıkacaktır. Umarız bu yıl güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Kooperatif İkinci Başkanı Kadir Aksu ise hamsi ve istavritte bu yıl artış olacağını vurgulayarak, "Bizim asıl sorunumuz limanlarımız yetersiz. Balıkçı limanlarının önemli bölümü kooperatiflerin ama maalesef Gemlik'te işletmesi bizde değil. Bu yüzden ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kooperatiflere limanların devredilmesi gerekiyor. Gemlik Kooperatifi olarak bu sorunumuzun da çözülmesini ayrıca istiyoruz" ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şener Üşümezsoy bu defa ürküttü! Balıkesir depremi sonrası o faya işaret etti: 6,5'a varan sarsıntılar olabilir
ETİKETLER
#yeni sezon
#palamut
#balıkçılık
#Av Yasağı
#Balık Stokları
#Hamsi
#Istavrit
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.