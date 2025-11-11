Menü Kapat
19°
Ekonomi
Kasım indiriminde fiyat oyununa dikkat! Siparişler iptal ediliyor

Online alışverişte kasım ayı kampanyaları önem teşkil ediyor. Ancak bazı fırsatçı satışçılar vatandaşın alışveriş dürtüsünden faydalanarak etiket oyunlarıyla bu dönemi suistimal edebiliyor. Uzmanlar indirim dönemlerinde fiyat geçmişinin iyi takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve vatandaşı bu oyunlara karşı uyarıyor...

Kasım ayının beklenen ‘efsane indirimleri’ online alışverişe olan talebi adeta uçurdu. Ancak coşkulu başlayan alışveriş dönemi, hızla artan tüketici şikayetlerinin gölgesinde kaldı. İndirimlerin başlamasıyla birlikte hem platformları hem de kargo sektöründe yaşanan sistem sorunları, ‘fırsat’ olarak sunulan kampanyaların tüketici için hayal kırıklığına dönüşmesine sebep oldu.

Kasım indiriminde fiyat oyununa dikkat! Siparişler iptal ediliyor

En büyük problemlerin başında ‘önce zam sonra indirim’ yapılması konusu geliyor. Mesela ekim ayında satışta olan bir ürünün fiyatı kasım ayı başı itibarıyla zam yapılıp, ardından ‘süper indirim’ adı altında yeniden satışa sunuluyor. Ayrıca bir ürünün fiyatının gün içinde bile defalarca değiştiği gözleniyor.

Kasım indiriminde fiyat oyununa dikkat! Siparişler iptal ediliyor

BİR GÜNDE 4 FARKLI FİYAT

Bu duruma somut bir örnek, 65 inç bir televizyonun yaşadığı fiyat serüveni oldu. Bir tüketici, 6 Kasım sabahı 44 bin 750 TL olarak gördüğü ürünün fiyatının öğleden sonra 61 bin TL’ye yükseldiğini belirterek, “Bir günde üç dört farklı fiyatla karşılaştım” diyerek duruma isyan etti.

Kasım indiriminde fiyat oyununa dikkat! Siparişler iptal ediliyor

Bir başka e-ticaret sitesinde ise normal fiyatı 1 milyon 88 bin lira olarak gösterilen bir ayakkabı, yüzde 99 indirimle 13 bin 415 liraya “satışa” sunuldu. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu ve benzeri uygulamaların “haksız ticari uygulama” kapsamına girdiğini vurguladı.

Kasım indiriminde fiyat oyununa dikkat! Siparişler iptal ediliyor

Ağaoğlu, “Önce bindirip sonra indiriyorlar. Yasal mevzuata göre son 10 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyattan indirim yapılabilir. Tüketici bu durumda malı satın alırsa, indirimden önceki fiyatı satıcı ispatlamak zorunda. Aksi takdirde ödediği bedelin indirim oranı kadarını geri alabilir” açıklamasını yaptı.

UYGULAMA FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEK

Şüpheli durumlarda tüketicilerin ALO 175 hattına ve Reklam Kuruluna başvurmalarını tavsiye eden Ağaoğlu, fiyat eğrisi uygulamasıyla tüketiciyi yanıltıcı kampanyaların önüne geçilebileceğini söyledi.

Kasım indiriminde fiyat oyununa dikkat! Siparişler iptal ediliyor

Ağaoğlu “Tüketiciyi korumanın en temel yolu, şeffaflıktan geçer. Bu sebeple bakanlığın bir an önce harekete geçerek, bütün internet sitelerinde ürün fiyat geçmişinin grafiklerle gösterilmesini mecburi hale getirmesini talep ediyoruz. Tüketiciler bir ürünün son üç aylık fiyat değişimini, en düşük ve en yüksek seviyeleri net bir şekilde görebilmeli. Bu ‘fiyat eğrisi’ uygulaması, vatandaşlarımızın artış ve düşüşleri anında fark ederek doğru zamanda, bilinçli alışveriş yapmasının önünü açacak ve fahiş fiyat artışlarının da önüne geçecektir. Bu, hem hem de sağlıklı bir piyasa için elzemdir” dedi.

Kasım indiriminde fiyat oyununa dikkat! Siparişler iptal ediliyor

SİPARİŞLER İPTAL EDİLİYOR

Fiyat istikrarsızlığının yanı sıra, “stok yok” veya “yanlış fiyatlandırma” gerekçesiyle iptal edilen siparişler de büyük tepki topluyor. Tüketiciler, indirim fırsatını kaçırdıkları gibi müşteri hizmetlerine ulaşmakta da güçlük çektiklerini ifade ediyor. Ayrıca teslimat gecikmeleri, ürünlerin kaybolması, yanlış adrese teslim veya hasarlı ürün ulaştırılması gibi şikayetlerde kayda değer bir artış gözlemleniyor.

