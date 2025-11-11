Güllü soruşturmasında flaş gelişme! 3 kritik talimat verildi: Delil niteliği taşıyacak

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı Soruşturmayı titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderen başsavcılık, TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat verdi.

3 KRİTİK TALİMAT VERİLDİ

Başsavcılığın verdiği talimatlar arasında; sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı.

KONUŞMALARIN AÇIK DÖKÜMÜ İSTENDİ

Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

BİZZAT YERİNDE TAKİP EDECEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı belirtilen başksavcının, dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı ifade edildi.

DELİL NİTELİĞİ TAŞIYACAK

TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. 3 kurumdan alınacak sonuçlar, olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.