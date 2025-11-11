Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Editor
 | Baran Aksoy

Güllü soruşturmasında flaş gelişme! 3 kritik talimat verildi: Delil niteliği taşıyacak

Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi bir türlü aralanmış değil... Tüm Türkiye'nin yakından devam ettiği soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mevcut iddiaların ardından harekete geçen başsavcılık, TÜBİTAK'a 3 kritik talimat iletti. İşte Güllü soruşturmasında yaşanan son gelişmeler...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 09:34

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı Soruşturmayı titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

Elde edilen ses kayıtlarını Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderen başsavcılık, TÜBİTAK'a ilettiği yazıda üç kritik talimat verdi.

Güllü soruşturmasında flaş gelişme! 3 kritik talimat verildi: Delil niteliği taşıyacak

3 KRİTİK TALİMAT VERİLDİ

Başsavcılığın verdiği talimatlar arasında; sesleri iyileştirilip kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların analiz edilmesi yer aldı.

Güllü soruşturmasında flaş gelişme! 3 kritik talimat verildi: Delil niteliği taşıyacak

KONUŞMALARIN AÇIK DÖKÜMÜ İSTENDİ

Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde Başsavcılığa sunulması da istendi.

Güllü soruşturmasında flaş gelişme! 3 kritik talimat verildi: Delil niteliği taşıyacak

BİZZAT YERİNDE TAKİP EDECEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı belirtilen başksavcının, dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı ifade edildi.

DELİL NİTELİĞİ TAŞIYACAK

TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu, Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. 3 kurumdan alınacak sonuçlar, olayın , veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak.

