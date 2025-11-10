Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den dikkat çeken yeni paylaşım! "Biz kulaklarımızı kapattık"

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından eski patronu, ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına attığı mesajları gerekçe göstererek şikayetçi oldu. Hakkındaki iddialar sonrası ikinci kez ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'den yeni paylaşım geldi.

GÜLLÜ'NÜN KIZINDAN MANİDAR PAYLAŞIM

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Tuğyan Ülkem Gülter, sosyal medya hesabından annesi Güllü ve kızının karesini paylaştı. İmalı bir not düşen, Gülter, "Biz kulaklarımızı kapattık, seni yaşıyoruz annem" dedi.

"ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYEN TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İkinci kez ifadeye çağrılan Yalova'da "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Gülter, "Bir dönem çok bunalmıştım, sinirle 'kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim' şeklinde mesajlar attım ama bunlar eskiydi. Annemle aramızda hiçbir husumet yoktu" dedi.

TUĞYAN ÜLKER GÜLTER'İN GÜLLÜ'YE ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp kayıtlarında anne-kızın son konuşmalarında randevu, kredi kartı ve günlük planlar üzerine konuştukları görüldü. Tuğyan Ülkem Gülter'in "Randevu saatini gününü bana yaz anneciğim" ifadelerine karşılık Güllü'nün "Tamam konuşuyorum, yazacağım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.