Seda Sayan ev hanımlarına verdiği tavsiyeyle yine çok konuşuldu! "Çorap kadınıyım" sözleriyle gündem olmuştu

2022 yılında 37 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenen 67 yaşındaki Seda Sayan, "Ben çorap kadınıyım" açıklamasıyla bir döneme damga vurmuştu. Her açıklamasıyla gündem olan Seda Sayan, bu kez sahne arası yaptığı samimi tavsiye ile gündeme geldi.

SEDA SAYAN'DAN EV HANIMLARINA TAVSİYE

Ünlü sanatçı önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Bir ara kadınlara tavsiyede bulunan Seda Sayan, "Aman kocalarınızın eski atletlerini atmayın. Onlarla çok güzel cam siliniyor. Hatta silince camda iz de bırakmıyor." dedi.

SEDA SAYAN SOSYAL MEDYADAN GELEN ELEŞTİRİLERE KULAKLARINI TIKADI

Kendisinden 30 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, zaman zaman gelen eleştirilere de kulağını tıkadı. Sosyal medya hesabından sık sık eşiyle paylaşım yapan Seda Sayan, son karesinin altına ise "Sevgilim" notunu düşerek paylaşım yaptı.

"BEN ÇORAP KADINIYIM" DİYEN SEDA SAYAN'DAN MEGAN MARKLE'YE CEVAP GELMİŞTİ

Katıldığı programda "Ben çorap kadınıyım" sözleriyle günlerce konuşulan Seda Sayan, Meghan Markle'ın bir programda kraliyet ailesindeki giyim kurallarına yönelttiği "ten rengi çorap" eleştirisine, cevap verdi.

Seda Sayan, "Ben demiştim. Çorap bir kültürdür. Kraliyet ailesine gelin gidiyorsan çorabını giyeceksin bacım!" sözleriyle takipçilerini güldürdü.