10 Kasım Pazartesi reyting sonuçları 2025 || Cennetin Çocukları, Uzak Şehir, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

10 Kasım Pazartesi akşamı TRT1’de yayın hayatına yeni başlayan ve son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Cennetin Çocukları dizisi ile Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’de en lezzetli yemeği yaparak en yüksek puanı almaya çalışan yarışmacıların heyecanı ekranlara yansıdı. Akşam saatlerinde televizyon ekranlarında yaşanan kıyasıya rekabet ise reyting sonuçlarında kendini gösterdi…

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Cennetin Çocukları 9. Bölümüyle, Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi 37. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı.TV8’de yayınlanan MasterChef’te ise dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Aynı saatlerde Show TV’de Bereketli Topraklar, ATV’de Kuruluş Orhan dizileri tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, Star TV’de yabancı sinema filmi Batman Kara Şövalye Yükseliyor, Now TV’de ise Atatürk isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluştu.

10 KASIM 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 10 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC reyting gruplarına ilişkin sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.