25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Balıkesir'de üretiliyor, 68 ülkeye satılıyor

Balıkesir'de üretilen çit teli makineleri 68 ülkeye satılıyor. Makine teknisyeni Enes Mustafa Sever, aile işletmesinde üretilen çit teli makinelerinin satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sever, "Bir makineyle başlayan serüvenimiz 7 farklı makineyle devam ediyor" dedi.

Balıkesir'de üretiliyor, 68 ülkeye satılıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
11:38
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
11:38

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekaresi kapalı 8 bin 500 metrekare alanda fabrika kuran Makine teknisyeni Enes Mustafa Sever, babası Coşkun Sever'in 26 yıl önce başladığı çit teli makinesi üretimini babası ve ağabeyleriyle geliştirdi.

Sever, 2019 yılında firmayı anonim şirkete dönüştürerek yılda yaklaşık 200 bahçe çiti makinesi üretiyor. Sever, firmasının 2016-2018 yıllarında 'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer almasını sağladı.

Balıkesir'de üretiliyor, 68 ülkeye satılıyor

SAVUNMA VE ENERJİYE DE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR

AR-GE çalışmaları sonucu 7 farklı çit teli makinesi üreten firma, ürünlerini yurt içinin yanı sıra 68 ülkeye gönderiyor. Fiyatı 8 bin ila 300 bin dolar arasında değişen makineler üreten firma, savunma ve enerji sanayi alanında da yatırım yapmayı planlıyor.

60’IN ÜSTÜNDE ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Firmalarını daha ileri bir seviyeye taşımaya çalıştıklarını vurgulayan Sever, "Bir makineyle başlayan serüvenimiz 7 farklı makineyle devam ediyor. 60'ın üstünde ülkeye yapıyoruz. Burhaniye'den dünyanın her yerine çit makinesi gönderiyoruz." dedi.

Balıkesir'de üretiliyor, 68 ülkeye satılıyor

YURT İÇİNDE DE SATIŞLAR OLUYOR

Çevre güvenliğini amaçlayan tel çit makinelerinin imalatını yaptıklarını anlatan Sever, şöyle konuştu:

"Kendi ana kulvarımızda yaptığımız makine aslında çim çit makineleridir. Kendimizi o alanda daha çok geliştirdik. Yurt içi ve yurt dışına yılda 200'ün üstünde çim çit makinesi satışı gerçekleştiriyoruz. Bunun teknik hizmet ve servis ağını da oluşturduk. Bizzat kendimiz dünyanın her noktasına gidip eğitim veriyoruz ve makinemizin kurulumunu yapıyoruz. Teknik destek anlamında da gerek telefonla gerekse internet üzerinden bağlantı kurarak ya da bölgeye giderek bu işlemleri devam ettiriyoruz. Bunun yanında talebine göre helezon tel makinesi ve altıgen tel makinesinin de imalatını yapıyoruz."

"CEZAYİR BİZİM EN ÇOK MAKİNE İHRACATI YAPTIĞIMIZ ÜLKE"

Sever, ⁠5 kıtaya makine gönderdiklerine dikkati çekerek, "Cezayir bizim en çok makine ihracatı yaptığımız ülkedir. Onun dışında Kuzey Afrika bölgeleri ve Balkanlara yoğun bir ihracatımız var. Türk Cumhuriyetleri de hakeza ihracat alanımızda. Bunun dışında Mauritius Adası'ndan Saint Lucia Adası'na kadar farklı birçok ülkeye ihracatımız oldu. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çim çit makinesinin farklı modellerini geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Sever, "Abilerim Barış ve Mustafa Sever ile babamın bize desteğini her zaman görüyoruz. Onun bizi desteklemesi gerçekten çok kıymetli. Biz hata veya yanlış bir şey yaptığımızda engel ya da kızıcı bir şeyi olmadı, hep ders çıkartıp daha iyisini yapmamız için destek verdi." diye konuştu.

Üreticiye yaklaşık 5,2 milyar lira ödendi
