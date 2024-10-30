Bankacılık sektörü karını yükseltti! Net karı 9 ayda 460,4 milyar TL oldu
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 16:22 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:38
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Bankacılık sektörü net karı eylül ayında 77,64 milyar TL olurken, ocak-eylül döneminde 460,4 milyar TL oldu.
Bankacılık sektörünün net karı 9 ayda 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti. bankacılık sektörünün aktif toplamı 2023 sonuna göre 6 trilyon 966 milyar 779 milyon lira artarak 30 trilyon 518,7 milyar TL, oldu.
BANKACILIK SEKTÖRÜ NET KARI BÜYÜDÜ
Bankacılık sektörü net karı eylül ayında 77,64 milyar TL olurken, ocak-eylül döneminde 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Eylül 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 15.014.391 milyon TL, menkul değerler 4.893.873 milyon TL oldu.
2023 yılsonuna göre sektörün;
- Aktif toplamı yüzde 29,6,
- Krediler toplamı yüzde 28,6,
- Menkul değerler toplamı yüzde 23,3 oranında arttı.
- Takibe dönüşüm oranı yüzde 1,71,
- Mevduat yüzde 20,1 artışla 17.835.273 milyon TL,
- Özkaynak toplamı yüzde 22,8 artışla 2.643.632 milyon TL oldu.
Eylül 2024 döneminde sektörün dönem net karı 460.412 milyon TL olarak gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com