Bankacılık sektörü karını yükseltti! Net karı 9 ayda 460,4 milyar TL oldu

30 Ekim 2024 16:22 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:38

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Bankacılık sektörü net karı eylül ayında 77,64 milyar TL olurken, ocak-eylül döneminde 460,4 milyar TL oldu.

Bankacılık sektörünün net karı 9 ayda 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti. bankacılık sektörünün aktif toplamı 2023 sonuna göre 6 trilyon 966 milyar 779 milyon lira artarak 30 trilyon 518,7 milyar TL, oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜ NET KARI BÜYÜDÜ

Bankacılık sektörü net karı eylül ayında 77,64 milyar TL olurken, ocak-eylül döneminde 460,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Eylül 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 15.014.391 milyon TL, menkul değerler 4.893.873 milyon TL oldu.

2023 yılsonuna göre sektörün;

Aktif toplamı yüzde 29,6,

Krediler toplamı yüzde 28,6,

Menkul değerler toplamı yüzde 23,3 oranında arttı.

Takibe dönüşüm oranı yüzde 1,71,

Mevduat yüzde 20,1 artışla 17.835.273 milyon TL,

Özkaynak toplamı yüzde 22,8 artışla 2.643.632 milyon TL oldu.

Eylül 2024 döneminde sektörün dönem net karı 460.412 milyon TL olarak gerçekleşti.