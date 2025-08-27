Banu Arıduru hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden, Çelebi AŞ ve Little Caesars CEO’su Banu Arıduru, 25 Ağustos tarihinde 54 yaşında hayatını kaybetti.

Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Çelebioğlu, acı kaybın ardından bir taziye mesajı yayınladı. Çelebioğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler için çok kıymetli bir çalışma arkadaşımızı, ve aynı zamanda dostumuzu kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Çelebi Gıda ve Little Caesars Türkiye’de uzun yıllar büyük bir özveri, tutku ve adanmışlıkla görev yapan Genel Müdürümüz Banu Arıduru’yu kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü içindeyiz. Sadece görevine olan bağlılığıyla değil; nezaketi ve güçlü liderliğiyle de, şirketimizde ve hayatlarımızda güzel dokunuşları olan sevgili Banu Hanım, emeği, katkısı ve bizlere öğrettikleri ile her zaman kalplerimizde yaşayacaktır. Bu büyük kaybın acısını tüm çalışma arkadaşlarımızla, dostlarımızla ve iş ortaklarımızla birlikte paylaşıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Çelebi Gıda & Little Caesars Türkiye ailesine başsağlığı diliyoruz.”

BANU ARIDURU KİMDİR?

Vehbi Koç Vakfı Lisesi ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği eğitiminin ardından eğitimine ABD’de Los Angeles’da devam eden Arıduru, Los Angeles International University’nin MBA programını tamamladı.

Migros, Kurtsan, Telsim’de çeşitli görevler alan Arıduru, 2004 yılında gıda perakendesi alanına, Domino’s Türkiye’de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu ile geçiş yaptı. Haziran 2010’da Domino’s Türkiye’den ayrılan Arıduru, BigBiz Consulting adlı danışmanlık şirketini kurdu.

2013 yılının Ağustos ayına kadar danışmanlık hizmetlerini sürdüren Arıduru’nun bir sonraki durağı Çelebi Gıda ve Little Caesars Türkiye oldu. Arıduru, yine Ağustos 2013’ten bu yana her iki markanın CEO’luğunu yürütüyordu.

Arıduru, 27 Ağustos’ta Sarıyer Ali Kethüda Cami’de (Sarıyer Merkez Cami) kılınacak öğle ve cenaze namazını müteakiben Demirciköy Mezarlığı’na defnedilecek.