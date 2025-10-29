Bayramda çalışan işçiler dikkat: İşte saat mesai ücretleri

1 GÜNLÜK ÜCRET

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere ücretin nasıl ödeneceği, 4857 Sayılı Kanunun 47’inci maddesinde düzenlenir. Buna göre, söz konusu günlerde çalışan işçilere her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Kanun, hafta tatilinde çalışan veya fazla çalışma yaptırılan işçiye saat başı ücretin yüzde 50 zamlı ödenmesini öngörüyor. Bayram gününde çalışan işçiye ise tam gün ücret ödenmesini düzenliyor. Yargıtayın uygulaması ise bayram günü 1 saat bile çalışmış olan işçiye tam gün ücret ödenmesi yönündedir.