BDDK’dan kredilere yönelik hamle! Gece saatlerinde açıkladılar

22 Eylül 2024 09:50 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:51

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası gece yarısı iki düzenleme açıkladı. BDDK'nın aldığı karar ile konut ve bireysel kredilerde uygulanan ilave risk ağırlıkları kaldırıldı. Bu hamle ile kredilerde hafif bir gevşeme bekleniyor. Merkez Bankası ise zorunlu karşılık hamlesiyle sıkı duruşa devam mesajı verdi. İşte Merkez Bankası'nın gece düzenlemesi ayrıntıları.

Gece saatlerinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen “Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu” kapsamında konut ve bireysel kredilerde uygulanan ilave risk ağırlıkları kaldırıldı. Düzenleme sonrası kredilerde gevşeme sinyalleri görüldü. KREDİLERDE RİSK AĞIRLIKLARI KALDIRILDI BDDK​ ve Merkez Bankası, piyasalar için kritik iki düzenleme duyurdu. BDDK, bireysel kredilere ve kredi kartlarına 31 Temmuz 2023 tarihinden bu yana uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdığını açıkladı. Bu adımın bankaların daha fazla kredi verme kapasitesinin artacağının sinyallerini veriyor. MERKEZ'DEN ZORUNLU KARŞILIK HAMLESİ Merkez Bankası’ndan ise zorunlu karşılık adımı geldi. Merkez Bankası ‘zorunlu karşılık’ hamlesiyle ‘sıkı duruşa devam’ mesajını yeniledi. Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Uzmanlar bu kararların piyasadaki fazla likiditeyi çekmek için alındığını ve fonlama maliyetinin artabileceğini ifade etti. Düzenlemelerin ayrıca mevduat faizlerini ve para piyasası TL fonlarının cazibesini korumaya devam etmesi bekleniyor. İlgili Haberler Merkez Bankası'ndan TL mevduatta zorunlu karşılık hamlesi Döviz piyasasında dalgalanma sürüyor: 21 Eylül dolar, euro, sterlin fiyatı