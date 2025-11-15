Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte güncel fiyatlar

Kategoriler
Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya savaşının küresel enerji arzına yönelik belirsizliği artırmasıyla yükselişe geçti. Ukrayna'nın Rus petrol limanlarına yönelik dron saldırıları Brent petrol fiyatını artırdı.
Yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı ve gece yarısından itibaren tabelalar değişti. Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi.
İşte 15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları...