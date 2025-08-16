Besler’in 2025’in ilk yarısında sürdürülebilir büyümesi devam etti

Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerindeki lider markalarıyla yaklaşık 62 milyon tabakta 19,8 milyon haneye misafir olan Besler, inovasyon, erişilebilir fiyat ve etkili iletişim stratejileriyle yakaladığı başarıyı finansal performansına da yansıtıyor. Besler, güçlü markaları, üretim gücü ve ihracat ağıyla gıda sektöründeki liderliğini 2025 yılının ilk yarısında sürdürdü.



Kamuyu Aydınlatma Platformu’yla (KAP) paylaşılan 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına göre; Besler’in ilk yarıdaki cirosu 13,8 milyar TL oldu. Yüzde 7,3’lük artışla brüt kârını 3,4 milyar TL’ye yükselten şirket, 2025’in ilk yarısında 1,7 milyar TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puanlık artışla yüzde 12,4 seviyesine çıkaran Besler’in ihracat geliri ise 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör liderliği güçlenerek devam ediyor

Besler, toplam 16 kategoride yaklaşık 1.500 ürün ve 57 markasıyla sektördeki öncü konumunu korudu. Dondurulmuş gıdanın öncü markası SuperFresh, perakende kanalında yüzde 38’lik payıyla liderliğini devam ettirdi. Bu yılın altı aylık döneminde 20 ürün lansman ve relansmanı yapan SuperFresh’te, yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 oldu. Geçen yıla göre tüketildiği hane sayısını artırarak; ürünleri ile 1,5 milyon yeni hane ile buluştu. Türkiye’nin en sevilen dondurulmuş gıda markası olan SuperFresh, sektördeki öncü sürdürülebilirlik ve marka iletişim çalışmaları ile yılın ilk yarısını 12 prestijli ödülün sahibi olarak tamamladı.

Margarin sektöründe ise Besler’i liderliğe, perakende kanalında yüzde 68’lik ciro pazar payıyla Bizim Yağ, Teremyağ ve Luna markaları taşıdı. Türkiye’nin Yağı Bizim Yağ, 30.yılını sadece sofralara lezzet değil geleceğe kalite, inovasyon ve güven taşıyarak kutlarken; Teremyağ pazarın en çok haneye giren ve en yüksek marka arzu skoruna sahip markası olarak kategorinin en çok büyüyen markası oldu. Yağ iş birimindeki ana markaların başarılı iletişim çalışmaları sayesinde yılın ilk yarısında 6 prestijli ödül kazanıldı



6 kategoride 200’ün üzerindeki geniş ürün portföyüyle sektörün en güçlü şirketi konumunda olan Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), özellikle yaz sezonuna yönelik yenilikçi ürünleriyle sürdürülebilir başarısını korudu.



Mert Altınkılınç: “Sürdürülebilir büyümemize kararlılıkla devam ediyoruz”

Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2025’in ilk yarısına ilişkin finansal performansı şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden biri olarak, köklü şirket kültürümüz, güvenilirliğimiz ve inovasyon odağında yürüttüğümüz yolculukta elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Faaliyet gösterdiğimiz gıda sektörünün stratejik öneminin farkındalığı ve öncü markalarımızla sektöre ilham verirken, paydaşlarımızla birlikte gıdanın geleceğini dönüştürme iddiamızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Yılın ilk yarısını istikrarlı bir büyüme ile tamamlarken, sürdürülebilir değer yaratma odağımızla yatırımlarımıza ve yenilikçi adımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.