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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Biri gelir biri gider finans kuralı servetinizin anahtarı olacak! Borç sarmalına veda edin: Nakit biriktirmede devrim

Tüm dünyanın ortak finansal stres başlığı tasarruf. Günümüz dünyasında nakit paraya ulaşmak bile gün geçtikçe zorlaşmışken tasarruf etmek ve para biriktirmek imkansız hale geldi. Ancak harcamalarınızı kontrol ederek para biriktirmeye yardımcı olacak finansal disiplinler hala işlevliğini koruyor. Onlardan bir tanesi de " Biri gelir, biri gider kuralı." Minimalizm ikili bir disiplin olan bu kuralı uygulayanlara para biriktirmek kenara nakit atmak çocuk oyuncağı. Siz de borçlar altında ezilmek üzereyseniz ve para biriktirmenin yollarını arıyorsanız gelin bu disiplini birlikte inceleyelim.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 17:57

Sahip olduğumuz ve satın aldığımız şeyler dikkatlice planlanmadığı zaman bir finansal uçurumun kenarında kendimizi buluyoruz. Para biriktirmekte zorlanmak, gelir varken bir türlü kenara para koyamamak hepimiz en büyük stresi. Para biriktirmekte zorlananlar için “Biri gider, biri gelir” finans kuralını hayatınıza dahil etmenin zamanı geldi. Minimalist yaşam felsefesinden esinlenen bu kural, finansal disiplini sağlamanın en pratik yollarından biri olarak kabul ediliyor.

BİRİ GELİR BİRİ GİDER KURALI İLE PARA BİRİKTİRMEK

Minimalizm ikili bir disiplin olan bu kural fazla eşya ve düşüncenin yük olduğunu savunuyor. Kural, "Bir eşya aldığınızda, başka birini satın ya da bağışlayın" diyor. Bu yöntem, gereksiz harcamaları sınırlayarak tasarruf etmeyi sağlayan basit ama etkili bir sistemi olarak kabul ediliyor.

Bu kuralın temelinde, bir harcama yapıldığında eşit veya daha küçük bir tutarı tasarruf etmeye zorlamak yatar. Yani, yeni bir harcama yapmadan önce ya mevcut bir giderinizi azaltmalı ya da aynı tutarı birikim hesabınıza aktarmalısınız. Böylece harcamalarınızı kontrol altına alırken, tasarruf etmeyi de alışkanlık haline getirmiş olursunuz.

BİRİKİM KURALI NASIL İŞLER?

Bu kuralı hayatınıza adapte etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Yeni bir harcama yapmadan önce mevcut bir gideri azaltın. Yeni bir kıyafet almak istiyorsanız, dolabınızdaki kullanılmayan kıyafetlerden bazılarını satın veya bağışlayın. Yeni bir abonelik (Netflix, Spotify vb.) başlatmadan önce, kullanmadığınız başka bir aboneliği iptal edin. Yeni bir telefon almak istiyorsanız, eski telefonunuzu satın ya da takas edin.

BİR HARCAMA YAPARKEN AYNI MİKTARDA TASARRUF EDİN

  • Örnek olarak; 300 TL’lik bir kahve makinesi alıyorsanız, 300 TL’yi tasarruf hesabınıza yatırın.
  • Dışarıda yemek yediğinizde, aynı gün içinde harcadığınız kadar parayı birikim hesabınıza aktarın.
  • Tatile gitmek istiyorsanız, tatil bütçenizin yüzde 10-20’sini tasarruf olarak kenara koyun.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETEREK GİDERLERİ AZALTIN

Bir kafede kahve içmek yerine, evde kahve yapmayı alışkanlık haline getirin ve dışarıda kahve içmeye harcadığınız tutarı birikime ayırın. Lüks restoranlarda yemek yemek yerine, evde özel yemek günleri düzenleyerek hem keyifli vakit geçirin hem de tasarruf edin.

ÖRNEKLERLE “BİRİ GİDER, BİRİ GELİR” FİNANS KURALI

Örnek 1: Telefon Değiştirme

Ali, yeni bir telefon almak istiyor ve fiyatı 25.000 TL. Ancak, eski telefonunu satmadan doğrudan yeni bir telefon almak yerine, eski cihazını 8.000 TL’ye satıyor ve yeni telefon için 17.000 TL ödüyor. Böylece fazladan harcama yapmadan yeni telefon almış oluyor.

Örnek 2: Kahve Alışkanlığı

Ayşe, her gün kahveye 60 TL harcıyor. Bunun yerine, kendine bir kahve makinesi alarak kahvesini evde yapmaya başlıyor. Günlük 60 TL yerine kahveye ayda 300 TL harcayarak aylık 1.500 TL tasarruf ediyor.

Örnek 3: Abonelik Yönetimi

Mehmet, aynı anda dört farklı dijital platforma (Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime) abone ve toplamda aylık 400 TL ödüyor. Ancak bunların hepsini aktif olarak kullanmadığını fark ediyor. Kullanmadığı abonelikleri iptal ederek aylık giderini 150 TL azaltıyor ve her ay 150 TL birikim hesabına aktarıyor.

Örnek 4: Lüks Tüketim Kontrolü

Zeynep, her ay kendine kıyafet alışverişi yapıyor ve ortalama 1.000 TL harcıyor. “Biri Gider, Biri Gelir” kuralını uygulayarak, her yeni kıyafet aldığında dolabındaki bir parçayı satıyor veya bağışlıyor. Ayrıca, her alışverişte harcadığı kadar parayı birikim hesabına yatırıyor.

CEBİNİZ NAKİT PARA DOLACAK

Harcama disiplini kazandırır.

Gereksiz harcamaları azaltarak, paranızı daha verimli yönetmenizi sağlar.

Harcadıkça tasarruf etmeyi alışkanlık haline getirmenizde etkili olur.
Maddi stresiniz azalır.

Gereksiz borçlanmaların önüne geçerek, finansal güvenliğinizi sağlar.
Hem zihinsel hem finansal anlamda minimalizmi benimseyerek daha dengeli bir hayat yaşarsınız.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

  • Sürekli harcama yapıp birikim yapamayanlar
  • Gereksiz abonelikleri olanlar
  • Alışveriş yaparken kendini frenleyemeyenler
  • Tasarruf etmek isteyen ama nasıl başlayacağını bilmeyenler
  • Finansal bağımsızlık hedefleyenler
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Sıkça Sorulan Sorular

Para biriktirmek için ne yapmalı?
Durumunuzu belirleyin, harcamalarınızı takip edin. ... Bir bütçe oluşturun ve ona bağlı kalın. ... Tasarruf hedefleri belirleyin. ... Tasarruflarınızı otomatikleştirin. ... Doğru birikim hesabını seçin. ... "Hayır" demeyi bilin. ... Gereksiz harcamaları azaltın. ...
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