Biri gelir biri gider finans kuralı servetinizin anahtarı olacak! Borç sarmalına veda edin: Nakit biriktirmede devrim

Tüm dünyanın ortak finansal stres başlığı tasarruf. Günümüz dünyasında nakit paraya ulaşmak bile gün geçtikçe zorlaşmışken tasarruf etmek ve para biriktirmek imkansız hale geldi. Ancak harcamalarınızı kontrol ederek para biriktirmeye yardımcı olacak finansal disiplinler hala işlevliğini koruyor. Onlardan bir tanesi de " Biri gelir, biri gider kuralı." Minimalizm ikili bir disiplin olan bu kuralı uygulayanlara para biriktirmek kenara nakit atmak çocuk oyuncağı. Siz de borçlar altında ezilmek üzereyseniz ve para biriktirmenin yollarını arıyorsanız gelin bu disiplini birlikte inceleyelim.
Sahip olduğumuz ve satın aldığımız şeyler dikkatlice planlanmadığı zaman bir finansal uçurumun kenarında kendimizi buluyoruz. Para biriktirmekte zorlanmak, gelir varken bir türlü kenara para koyamamak hepimiz en büyük stresi. Para biriktirmekte zorlananlar için “Biri gider, biri gelir” finans kuralını hayatınıza dahil etmenin zamanı geldi. Minimalist yaşam felsefesinden esinlenen bu kural, finansal disiplini sağlamanın en pratik yollarından biri olarak kabul ediliyor.
Minimalizm ikili bir disiplin olan bu kural fazla eşya ve düşüncenin yük olduğunu savunuyor. Kural, "Bir eşya aldığınızda, başka birini satın ya da bağışlayın" diyor. Bu yöntem, gereksiz harcamaları sınırlayarak tasarruf etmeyi sağlayan basit ama etkili bir sistemi olarak kabul ediliyor.
Bu kuralın temelinde, bir harcama yapıldığında eşit veya daha küçük bir tutarı tasarruf etmeye zorlamak yatar. Yani, yeni bir harcama yapmadan önce ya mevcut bir giderinizi azaltmalı ya da aynı tutarı birikim hesabınıza aktarmalısınız. Böylece harcamalarınızı kontrol altına alırken, tasarruf etmeyi de alışkanlık haline getirmiş olursunuz.
Bu kuralı hayatınıza adapte etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
Yeni bir harcama yapmadan önce mevcut bir gideri azaltın. Yeni bir kıyafet almak istiyorsanız, dolabınızdaki kullanılmayan kıyafetlerden bazılarını satın veya bağışlayın. Yeni bir abonelik (Netflix, Spotify vb.) başlatmadan önce, kullanmadığınız başka bir aboneliği iptal edin. Yeni bir telefon almak istiyorsanız, eski telefonunuzu satın ya da takas edin.
Bir kafede kahve içmek yerine, evde kahve yapmayı alışkanlık haline getirin ve dışarıda kahve içmeye harcadığınız tutarı birikime ayırın. Lüks restoranlarda yemek yemek yerine, evde özel yemek günleri düzenleyerek hem keyifli vakit geçirin hem de tasarruf edin.
Örnek 1: Telefon Değiştirme
Ali, yeni bir telefon almak istiyor ve fiyatı 25.000 TL. Ancak, eski telefonunu satmadan doğrudan yeni bir telefon almak yerine, eski cihazını 8.000 TL’ye satıyor ve yeni telefon için 17.000 TL ödüyor. Böylece fazladan harcama yapmadan yeni telefon almış oluyor.
Örnek 2: Kahve Alışkanlığı
Ayşe, her gün kahveye 60 TL harcıyor. Bunun yerine, kendine bir kahve makinesi alarak kahvesini evde yapmaya başlıyor. Günlük 60 TL yerine kahveye ayda 300 TL harcayarak aylık 1.500 TL tasarruf ediyor.
Örnek 3: Abonelik Yönetimi
Mehmet, aynı anda dört farklı dijital platforma (Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime) abone ve toplamda aylık 400 TL ödüyor. Ancak bunların hepsini aktif olarak kullanmadığını fark ediyor. Kullanmadığı abonelikleri iptal ederek aylık giderini 150 TL azaltıyor ve her ay 150 TL birikim hesabına aktarıyor.
Örnek 4: Lüks Tüketim Kontrolü
Zeynep, her ay kendine kıyafet alışverişi yapıyor ve ortalama 1.000 TL harcıyor. “Biri Gider, Biri Gelir” kuralını uygulayarak, her yeni kıyafet aldığında dolabındaki bir parçayı satıyor veya bağışlıyor. Ayrıca, her alışverişte harcadığı kadar parayı birikim hesabına yatırıyor.
Harcama disiplini kazandırır.
Gereksiz harcamaları azaltarak, paranızı daha verimli yönetmenizi sağlar.
Harcadıkça tasarruf etmeyi alışkanlık haline getirmenizde etkili olur.
Maddi stresiniz azalır.
Gereksiz borçlanmaların önüne geçerek, finansal güvenliğinizi sağlar.
Hem zihinsel hem finansal anlamda minimalizmi benimseyerek daha dengeli bir hayat yaşarsınız.