Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

16 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:40

Merkez Bankası TL likiditesini sterilize etmek amacıyla attığı adımları sıklaştırırken yatırımcı bankaların TL mevduat faizi oranlarını yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 9 Ağustos haftası için bankalarca uygulanan mevduat faiz oranlarını açıkladı. 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 58,5 oldu. En yüksek mevduat faizi veren bankalar da tek tek sıralandı.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Yatırımcı 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte banka banka mevduat faiz oranları…

CEPTETEB Marifetli Hesap

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.980,82 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.980,82

Alternatif Bank Vov Hesap

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.980,82 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.980,82 TL

Odea Yeni Vadeli Mevduat

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL

ON Dijital ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 38.115,07 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.115,07 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.169,86 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL

ING e-Turuncu Hesap

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 41.358,90 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.358,90 TL

Enpara.com Vadeli Mevduat

Faiz oranı: Yüzde 46,50

Net getiri: 37.709,59 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.709,59 TL