Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi
Ekonomi yönetimi yatırımcıyı TL mevduat faizlerine yönlendirmek adına Türk Lirası’nın değerini artıracak hamleler yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda TL mevduat faizleri alınan tüm önlemlere rağmen diğer faizlerin gerisinde kaldı. TLREF faizi yüzde 50’nin altındaki seviyesinden yükselerek yüzde 52,34’e kadar çıktı. 9 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi geriledi. Böylelikle faiz yüzde 58,5 oldu. Peki, en çok mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Merkez Bankası TL likiditesini sterilize etmek amacıyla attığı adımları sıklaştırırken yatırımcı bankaların TL mevduat faizi oranlarını yakından takip ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 9 Ağustos haftası için bankalarca uygulanan mevduat faiz oranlarını açıkladı. 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 58,5 oldu. En yüksek mevduat faizi veren bankalar da tek tek sıralandı.
MEVDUAT FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU
Yatırımcı 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte banka banka mevduat faiz oranları…
CEPTETEB Marifetli Hesap
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.980,82 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.980,82
Alternatif Bank Vov Hesap
Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 42.980,82 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.980,82 TL
Odea Yeni Vadeli Mevduat
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
ON Dijital ON Plus
Faiz oranı: Yüzde 48
Net getiri: 38.926,03 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 38.115,07 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.115,07 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 42.169,86 TL
Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL
ING e-Turuncu Hesap
Faiz oranı: Yüzde 51
Net getiri: 41.358,90 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.358,90 TL
Enpara.com Vadeli Mevduat
Faiz oranı: Yüzde 46,50
Net getiri: 37.709,59 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.709,59 TL