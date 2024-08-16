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Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:40
Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL&#039;nin 32 günlük getirisi

Ekonomi yönetimi yatırımcıyı TL mevduat faizlerine yönlendirmek adına Türk Lirası’nın değerini artıracak hamleler yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda TL mevduat faizleri alınan tüm önlemlere rağmen diğer faizlerin gerisinde kaldı. TLREF faizi yüzde 50’nin altındaki seviyesinden yükselerek yüzde 52,34’e kadar çıktı. 9 Ağustos haftasında 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi geriledi. Böylelikle faiz yüzde 58,5 oldu. Peki, en çok mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar?

Merkez Bankası TL likiditesini sterilize etmek amacıyla attığı adımları sıklaştırırken yatırımcı bankaların TL mevduat faizi oranlarını yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 9 Ağustos haftası için bankalarca uygulanan mevduat faiz oranlarını açıkladı.  1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi gerileyerek yüzde 58,5 oldu. En yüksek mevduat faizi veren bankalar da tek tek sıralandı. 

MEVDUAT FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Yatırımcı 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte banka banka mevduat faiz oranları…

CEPTETEB Marifetli Hesap

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.980,82 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.980,82

Alternatif Bank Vov Hesap

Faiz oranı: Yüzde 53

Net getiri: 42.980,82 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.980,82 TL

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi - 1. Resim

Odea Yeni Vadeli Mevduat

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL

ON Dijital ON Plus

Faiz oranı: Yüzde 48

Net getiri: 38.926,03 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.926,03 TL

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi - 2. Resim

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 38.115,07 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.115,07 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 42.169,86 TL

Vade sonu ödeme: 1.042.169,86 TL

Birikmiş parası olan dikkat! TL mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi - 3. Resim

ING e-Turuncu Hesap

Faiz oranı: Yüzde 51

Net getiri: 41.358,90 TL

Vade sonu ödeme: 1.041.358,90 TL

Enpara.com Vadeli Mevduat

Faiz oranı: Yüzde 46,50

Net getiri: 37.709,59 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.709,59 TL

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Kaynak: tgrthaber.com
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