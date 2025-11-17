Menü Kapat
17°
Bitcoin 6 ayın dibine yaklaştı: Piyasalarda gergin bekleyiş

Kasım 17, 2025 11:43
1
Bitcoin

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto yanlısı mesajlarının oluşturduğu iyimserlik hızla dağılırken, Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine doğru geriliyor.

2

Bitcoin, küresel piyasalarda artan riskten kaçınma eğiliminin etkisiyle geçen haftaki kayıplarını büyük ölçüde koruyor. Kripto para birimi, Mayıs başından bu yana görülen en düşük seviyesine yaklaşarak 95 bin dolar civarında dalgalanıyor.

3

Yılın başında Trump yönetiminin kripto varlıklara verdiği güçlü destekle tırmanan Bitcoin, o dönem elde ettiği kazançların yüzde 30’dan fazlasını şimdiden geri vermiş durumda. Açıkçası, piyasanın o hızlı yükseliş havası artık pek hissedilmiyor.

4

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASAYI SARSTI

Ekim ayında Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri, küresel piyasalarda sert satışları tetikledi. Bu dalga sadece geleneksel varlıkları değil, Bitcoin ve genel kripto piyasasını da belirgin şekilde zayıflattı.

5

Yatırımcı güvenindeki kırılma, özellikle kurumsal alıcıları kenarda beklemeye itti. Bu da yılın başındaki yükselişi besleyen güçlü girişlerin büyük ölçüde kaybolmasına yol açtı.

6

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DE SOĞUDU, KÜÇÜK TOKEN’LAR DAHA SERT DÜŞTÜ

Bitcoin’deki geri çekilme yalnızca kriptoyla sınırlı kalmıyor. Piyasalarda risk iştahı genel olarak azalmış durumda. Yüksek değerlemeleriyle dikkat çeken teknoloji hisselerinde yaşanan soğuma, kripto tarafındaki baskıyı daha da artırıyor.

