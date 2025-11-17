Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbiye geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta olduğu gündeme geldi. Kritik derbi mücadelesine geri sayım başladı.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbiye geri sayım başladı
Trendyol 'de ve arasında 'de oynanacak olan mücadelesine geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi duyuruldu.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbiye geri sayım başladı

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray Süper Lig'de 13. hafta maçları öncesinde 29 puanla 1. sırada yer alıyor. 12 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar bu sezon 29 gol atarken, kendi kalesinde sadece 6 gol gördü.

Fenerbahçe ise 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 28 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 25 kere fileleri havalandırırken, kendi kalesinde ise 10 gol gördü.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbiye geri sayım başladı

FENERBAHÇE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ, SON 5 MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray tarihleri boyunca toplam 403 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 129'unda sarı-kırmızılılar sahadan galibiyet ile ayrılırken, 149'unda ise Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 542 kere fileler havalandırdı. Galatasaray ise Fenerbahçe'nin 542 golüne karşılık olarak 500 gol attı.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbiye geri sayım başladı

İki takım arasında oynanan son 5 maçta ise Galatasaray'ın 3 galibiyetle üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İki takım arasında oynanan bir karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

  • Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final | Fenerbahçe - Galatasaray 1:2
  • Süper Lig | Galatasaray - Fenerbahçe 0:0
  • Süper Lig | Fenerbahçe - Galatasaray 1:3
  • Süper Lig | Galatasaray - Fenerbahçe 0:1
  • Süper Kupa | Galatasaray - Fenerbahçe 3:0 (Hükmen)
#galatasaray
#süper lig
#kadıköy
#derbi
#Fenerbahçe
#Aktüel
