Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Derbiye geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak olan derbi mücadelesine geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi duyuruldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray Süper Lig'de 13. hafta maçları öncesinde 29 puanla 1. sırada yer alıyor. 12 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar bu sezon 29 gol atarken, kendi kalesinde sadece 6 gol gördü.

Fenerbahçe ise 12 maçta 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 28 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 25 kere fileleri havalandırırken, kendi kalesinde ise 10 gol gördü.

FENERBAHÇE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ, SON 5 MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray tarihleri boyunca toplam 403 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 129'unda sarı-kırmızılılar sahadan galibiyet ile ayrılırken, 149'unda ise Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 542 kere fileler havalandırdı. Galatasaray ise Fenerbahçe'nin 542 golüne karşılık olarak 500 gol attı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta ise Galatasaray'ın 3 galibiyetle üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. İki takım arasında oynanan bir karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.