İşte Apple’ın başına geçecek yeni isim

Kasım 17, 2025 11:31
Tim Cook, John Ternus

Apple’da uzun zamandır CEO koltuğunda oturan Tim Cook’un, önümüzdeki yıl gibi erken bir tarihte görevden ayrılabileceği konuşuluyor. Şirket yönetim kurulunun, Cook’un 14 yılı aşan görev süresinin ardından devir teslim planlarını hızlandırdığı belirtiliyor. Kısacası Apple’da sessiz ama önemli bir hazırlık dönemi yaşanıyor.

2011’de Steve Jobs’tan görevi devralan Cook, bu ay 65 yaşına giriyor. Onun liderliğinde Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon dolar seviyesine çıkarak tarihe geçti. Apple’a yakın kaynaklar, planlanan değişikliğin performansla ilgili olmadığını özellikle vurguluyor. Yani bu, uzun zamandır masada olan bir geçiş süreci.

GÖZLER JOHN TERNUS’TA

Peki Cook’un yerini kim alacak? Şirket içinde öne çıkan isim, Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus. Uzun süredir Apple’da kritik projelerin merkezinde yer alan Ternus’un adı kulislerde sık sık geçiyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir karar yok; Apple, her zamanki gibi süreci dikkatle yürütüyor.

ÜST YÖNETİMDE ART ARDA AYRILIKLAR

Bu liderlik değişimi söylentileri, Apple’ın tepe yönetiminde son dönemde yaşanan hareketliliğin hemen ardından geldi. Şirketin operasyonlardan sorumlu ismi Jeff Williams, bu hafta Apple’daki son gününü geçirdi. Williams’ın yılın başlarında görevlerini büyük ölçüde Sabih Khan’a devrettiği biliniyor.

