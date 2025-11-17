İşte Apple’ın başına geçecek yeni isim

2011’de Steve Jobs’tan görevi devralan Cook, bu ay 65 yaşına giriyor. Onun liderliğinde Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon dolar seviyesine çıkarak tarihe geçti. Apple’a yakın kaynaklar, planlanan değişikliğin performansla ilgili olmadığını özellikle vurguluyor. Yani bu, uzun zamandır masada olan bir geçiş süreci.