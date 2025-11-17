'Breaking Rust' gizemi müzik dünyasını karıştırdı! Yapay zeka mı gerçek mi anlaşılamıyor

Billboard'un Country müzik dijital satış listesinde üst üste ikinci haftadır bir numara olan "Walk My Walk" şarkısının ardındaki sanatçı Breaking Rust, yapay zeka tartışmalarını alevlendirdi. Sanatçının kimliği ve eserlerinin üretim şekli tam bir sır perdesi.

Müzik dünyası, kısa sürede büyük bir başarı yakalayan ancak hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmeyen bir sanatçıyı konuşuyor. "Breaking Rust" adlı ismin "Walk My Walk" şarkısı, Billboard'un Country müzik dijital satış listesinde ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu.

SANATÇI GERÇEK Mİ DEĞİL Mİ?

Ancak bu başarının ötesindeki her şey, sanatçının kimliğinden şarkıların yapay zeka ile üretilip üretilmediğine ve popülaritesinin manipüle edilip edilmediğine kadar hızla belirsizliğe sürükleniyor.

NBC News'in haberine göre, şarkının tamamen mi yoksa kısmen mi yapay zeka ürünü olduğu, hatta bilerek yapay zeka gibi tınlaması için mi yapıldığı bilinmiyor.

Breaking Rust'ın arkasındaki kişi veya kişilerin kim olduğu sorusu da cevapsız kalıyor. Sanatçının Instagram hesabına yapılan yorum talepleri cevapsız kalırken, Breaking Rust'ın Instagram, Spotify ve YouTube sayfaları dışında sanal dünyada neredeyse hiçbir izi bulunmuyor.

Billboard, Breaking Rust ve benzer bir diğer sanatçı olan Cain Walker'ı yapay zeka ürünü olarak tanımlasa da, ne Breaking Rust'ın ne de Walker'ın Instagram veya Spotify sayfalarında buna dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Müzik camiasından bazı isimler, ortaya çıkan sanatçılara yönelik eleştirilerini dile getiriyor.

Nashville merkezli danışmanlık grubu FEMco'nun kurucusu Leslie Fram, durumu "şöhrete giden nihai kestirme yol gibi hissettiriyor" sözleriyle yorumladı. Fram, "Şarkı sözlerine dökülen ham duygusallık yok. Sadece algoritmaların gerçekçiliği taklit etmek için verileri işlediği bir ortam var" ifadelerini kullandı.