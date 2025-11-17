Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak

2025 Kasım ve Aralık ayında temettü verecek olan şirketlerin isimleri ve net tutarları da belli oldu. Bu ay temettü dağıtacak olan hisseler takvimi...

TEMETTÜ VERECEK OLAN HİSSELER

17 Kasım 2025

ARD Grup Bilişim (ARDYZ)

Brüt: 0,0324481 TL

Net: 0,0275808 TL

20 Kasım 2025

Ege Profil (EGPRO) – 2. taksit

Brüt: 0,50 TL

Net: 0,425 TL

24 Kasım 2025

SDT Uzay (SDTTR) – 1. taksit

Brüt: 0,0855189 TL

Net: 0,0726910 TL

25 Kasım 2025

Aselsan (ASELS)

Brüt: 0,2346491 TL

Net: 0,1994517 TL

Ofis Yem (OFSYM) – 2. taksit

Brüt: 0,4179027 TL

Net: 0,3552172 TL

27 Kasım 2025

Desa (DESA) – 3. taksit

Brüt: 0,0840336 TL

Net: 0,0714285 TL

28 Kasım 2025

Gündoğdu Gıda (GUNDG) – 3. taksit

Brüt: 0,0512820 TL

Net: 0,0435897 TL

ÖNÜMÜZDEKİ AY TEMETTÜ VERECEK OLAN ŞİRKETLER



2 Aralık 2025

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN)

Brüt: 0,9605973 TL

Net: 0,8165077 TL

3 Aralık 2025

Ford Otosan (FROTO)

Brüt: 6,050 TL

Net: 5,7475 TL

5 Aralık 2025

Elite Naturel (ELITE)

Brüt: 0,050 TL

Net: 0,0425 TL

8 Aralık 2025

Atlas Menkul (ATLAS) – Tutar açıklanmış fakat soru içinde yok

Metro Yatırım (MTRYO) – Tutar açıklanmış fakat soru içinde yok

11 Aralık 2025

LDR Turizm (LIDER) – 5. taksit

Brüt: 0,0285204 TL

Net: 0,0242423 TL

15 Aralık 2025

Ebebek (EBEBK) – 2. taksit

Brüt: 0,50 TL

Net: 0,425 TL

Batı Ege GYO (BEGYO) – 2. taksit

Brüt: 0,0214723 TL

Net: 0,0214723 TL

17 Aralık 2025

BİM (BIMAS) – 3. taksit

Brüt: 5,00 TL

Net: 4,25 TL

22 Aralık 2025

Altınkılıç Gıda (ALKLC) – 4. taksit

Brüt: 0,0081516 TL

Net: 0,0069288 TL

Oba Makarnacılık (OBAMS)

Brüt: 0,2094969 TL

Net: 0,1780723 TL

24 Aralık 2025

SDT Uzay (SDTTR) – 2. taksit

Brüt: 0,0855189 TL

Net: 0,0726910 TL

25 Aralık 2025

EYG GYO (EYGYO) – Tutar açıklandı, tarih kesin

26 Aralık 2025

Turkcell (TCELL) – 2. taksit

Brüt: 1,8181818 TL

Net: 1,5454545 TL

31 Aralık 2025

Meditera (MEDTR) – 3. taksit

Brüt: 0,0840336 TL

Net: 0,0714285 TL

Tekfen Holding (TKFEN)

Brüt: 0,3318530 TL

Net: 0,2820750