Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak

2025 Kasım ve Aralık ayında temettü verecek olan şirketlerin isimleri ve net tutarları da belli oldu. Bu ay temettü dağıtacak olan hisseler takvimi...
17 Kasım 2025
ARD Grup Bilişim (ARDYZ)
Brüt: 0,0324481 TL
Net: 0,0275808 TL
20 Kasım 2025
Ege Profil (EGPRO) – 2. taksit
Brüt: 0,50 TL
Net: 0,425 TL
24 Kasım 2025
SDT Uzay (SDTTR) – 1. taksit
Brüt: 0,0855189 TL
Net: 0,0726910 TL
25 Kasım 2025
Aselsan (ASELS)
Brüt: 0,2346491 TL
Net: 0,1994517 TL
Ofis Yem (OFSYM) – 2. taksit
Brüt: 0,4179027 TL
Net: 0,3552172 TL
27 Kasım 2025
Desa (DESA) – 3. taksit
Brüt: 0,0840336 TL
Net: 0,0714285 TL
28 Kasım 2025
Gündoğdu Gıda (GUNDG) – 3. taksit
Brüt: 0,0512820 TL
Net: 0,0435897 TL
2 Aralık 2025
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN)
Brüt: 0,9605973 TL
Net: 0,8165077 TL
3 Aralık 2025
Ford Otosan (FROTO)
Brüt: 6,050 TL
Net: 5,7475 TL
5 Aralık 2025
Elite Naturel (ELITE)
Brüt: 0,050 TL
Net: 0,0425 TL
8 Aralık 2025
Atlas Menkul (ATLAS) – Tutar açıklanmış fakat soru içinde yok
Metro Yatırım (MTRYO) – Tutar açıklanmış fakat soru içinde yok
11 Aralık 2025
LDR Turizm (LIDER) – 5. taksit
Brüt: 0,0285204 TL
Net: 0,0242423 TL
15 Aralık 2025
Ebebek (EBEBK) – 2. taksit
Brüt: 0,50 TL
Net: 0,425 TL
Batı Ege GYO (BEGYO) – 2. taksit
Brüt: 0,0214723 TL
Net: 0,0214723 TL
17 Aralık 2025
BİM (BIMAS) – 3. taksit
Brüt: 5,00 TL
Net: 4,25 TL
22 Aralık 2025
Altınkılıç Gıda (ALKLC) – 4. taksit
Brüt: 0,0081516 TL
Net: 0,0069288 TL
Oba Makarnacılık (OBAMS)
Brüt: 0,2094969 TL
Net: 0,1780723 TL
24 Aralık 2025
SDT Uzay (SDTTR) – 2. taksit
Brüt: 0,0855189 TL
Net: 0,0726910 TL
25 Aralık 2025
EYG GYO (EYGYO) – Tutar açıklandı, tarih kesin
26 Aralık 2025
Turkcell (TCELL) – 2. taksit
Brüt: 1,8181818 TL
Net: 1,5454545 TL
31 Aralık 2025
Meditera (MEDTR) – 3. taksit
Brüt: 0,0840336 TL
Net: 0,0714285 TL
Tekfen Holding (TKFEN)
Brüt: 0,3318530 TL
Net: 0,2820750