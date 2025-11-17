Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak

Temettü dağıtımı yapacak olan şirketler merakla beklenirken takvim belli oldu. Bu ay temettü verecek olan hisseler dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 11:09

2025 Kasım ve Aralık ayında verecek olan şirketlerin isimleri ve net tutarları da belli oldu. Bu ay temettü dağıtacak olan hisseler takvimi...

TEMETTÜ VERECEK OLAN HİSSELER

17 Kasım 2025

ARD Grup Bilişim (ARDYZ)

Brüt: 0,0324481 TL

Net: 0,0275808 TL

20 Kasım 2025

Ege Profil (EGPRO) – 2. taksit

Brüt: 0,50 TL

Net: 0,425 TL

24 Kasım 2025

SDT Uzay (SDTTR) – 1. taksit

Brüt: 0,0855189 TL

Net: 0,0726910 TL

Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak

25 Kasım 2025

(ASELS)

Brüt: 0,2346491 TL

Net: 0,1994517 TL

Ofis Yem (OFSYM) – 2. taksit

Brüt: 0,4179027 TL

Net: 0,3552172 TL

27 Kasım 2025

Desa (DESA) – 3. taksit

Brüt: 0,0840336 TL

Net: 0,0714285 TL

28 Kasım 2025

Gündoğdu Gıda (GUNDG) – 3. taksit

Brüt: 0,0512820 TL

Net: 0,0435897 TL

Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak

ÖNÜMÜZDEKİ AY TEMETTÜ VERECEK OLAN ŞİRKETLER

2 Aralık 2025

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN)

Brüt: 0,9605973 TL

Net: 0,8165077 TL

3 Aralık 2025

Ford Otosan (FROTO)

Brüt: 6,050 TL

Net: 5,7475 TL

5 Aralık 2025

Elite Naturel (ELITE)

Brüt: 0,050 TL

Net: 0,0425 TL

Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak

8 Aralık 2025

Atlas Menkul (ATLAS) – Tutar açıklanmış fakat soru içinde yok

Metro Yatırım (MTRYO) – Tutar açıklanmış fakat soru içinde yok

11 Aralık 2025

LDR Turizm (LIDER) – 5. taksit

Brüt: 0,0285204 TL

Net: 0,0242423 TL

15 Aralık 2025

Ebebek (EBEBK) – 2. taksit

Brüt: 0,50 TL

Net: 0,425 TL

Batı Ege GYO (BEGYO) – 2. taksit

Brüt: 0,0214723 TL

Net: 0,0214723 TL

17 Aralık 2025

BİM (BIMAS) – 3. taksit

Brüt: 5,00 TL

Net: 4,25 TL

22 Aralık 2025

Altınkılıç Gıda (ALKLC) – 4. taksit

Brüt: 0,0081516 TL

Net: 0,0069288 TL

Oba Makarnacılık (OBAMS)

Brüt: 0,2094969 TL

Net: 0,1780723 TL

24 Aralık 2025

SDT Uzay (SDTTR) – 2. taksit

Brüt: 0,0855189 TL

Net: 0,0726910 TL

Temettü verecek olan hisseler takvimde yer aldı! 30 hisse temettü dağıtacak

25 Aralık 2025

EYG GYO (EYGYO) – Tutar açıklandı, tarih kesin

26 Aralık 2025

Turkcell (TCELL) – 2. taksit

Brüt: 1,8181818 TL

Net: 1,5454545 TL

31 Aralık 2025

Meditera (MEDTR) – 3. taksit

Brüt: 0,0840336 TL

Net: 0,0714285 TL

Tekfen Holding (TKFEN)

Brüt: 0,3318530 TL

Net: 0,2820750

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KIZILELMA'dan bir ilk daha! Sadece F-35'te bulunan gelişmiş sisteme kavuştu
ETİKETLER
#aselsan
#temettü
#hisse senedi
#Borsanın Haberleri
#Ard Grup Bilişim
#Ege Profil
#Sdt Uzay
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.