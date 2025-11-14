Menü Kapat
Ekonomi
Bitcoin eriyor: Fiyat 6 ayın dibinde!

Kripto para piyasasında satış dalgası sürüyor. Bitcoin, kasım başında ayı piyasasına girmesinin ardından bugün de mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Lider kripto para biriminde son günlerde yaşanan sert geri çekilme, haftanın son işlem gününde de hız kesmedi. 126.272 dolarlık zirvenin ardından gelen yüzde 22’lik düşüş, ’in 4 Kasım’da resmen ayı piyasasına girmesine neden olmuştu.

Bugün ise tablo biraz daha karardı. Gün içinde 96.908,40 dolara kadar çekilen Bitcoin, şu sıralar dünün aynı saatlerine kıyasla yaklaşık yüzde 1 ekside, 97.812,84 dolar bandında işlem görüyor. da benzer bir atmosferde. Piyasanın ikinci büyük varlığı, yüzde 0,59’luk kayıpla 3.161,17 dolara geriledi.

PİYASALAR FED’İ BEKLİYOR

Kripto dünyasında herkesin aklındaki soru aynı: bundan sonra ne yapacak?

ABD Merkez Bankası üyelerinin birbirinden farklı tonlarda gelen açıklamaları, yatırımcıların kafasını bir hayli karıştırmış durumda. Federal hükümetin yeniden açılmasının ardından açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri, piyasanın yönü açısından belirleyici olacak gibi duruyor.

Bitcoin eriyor: Fiyat 6 ayın dibinde!

FAİZ BEKLENTİLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Açıklanacak makro veriler, Fed’in gelecek ay faizi sabit tutacağına dair ihtimali kuvvetlendirirse Bitcoin üzerinde satış baskısının daha da artabileceği konuşuluyor.

Yani işin özü şu: Yüksek ortamı risk iştahını kırıyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar, kripto varlıklar yerine tahvil ve mevduat gibi daha güvenli ve faiz getirisi sunan araçlara yöneliyor. Bu da Bitcoin gibi volatil varlıkları doğal olarak zorluyor.

