29°
Bu hasat başka hasat! Fiyatları 5 bin liradan başlıyor: Geceleri nöbet tutuyorlar

Antalya'da her yıl olduğu gibi bu yıl da tarım arazileri halı tarlasına dönüştü. Türkiye'nin dört bir yanından toplanan halılar, güneşin yakıcı etkisiyle pastel tonlara bürünüyor. Fiyatları 5 bin dolardan başlayan halılara en çok talep ABD'den geliyor. Toplanan halılar depoya alınıp tozlardan arınması için yıkandıktan sonra müşterilere teslim ediliyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, "Gündüz çalışmalarını bittikten sonra geceleri de nöbet tutuyoruz. Oldukça değerli ve müşterilerin emaneti olan halıları korumak için gece mesaimizde sabaha kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'nda kışın buğday ekilen tarlalarda, bu kez mahsul değil değeri milyonları bulan el dokuması ve kilimler hasat edildi. Her yıl yaz aylarının gelmesi ile birlikte aralarında yüzlerce yıllık tarihi olan yurt içi ve yurt dışından getirilen binlerce halı ve kilim itina ile tamir edilmesinin ardından mikroplardan arındırılmak üzere steril havuzlara sokuluyor.

RENKLER TONLANIYOR

Buradaki işlemlerin ardından halı ve kilimler tarlalarda güneşe serilerek renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Serim işleminin ardından görsel bir şölen oluşturan binlerce halı güneşin altında belirli aralıklarla çevrilerek nemi ve sıcağı en iyi şekilde alarak renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor.

Bu hasat başka hasat! Fiyatları 5 bin liradan başlıyor: Geceleri nöbet tutuyorlar


Yaklaşık 2,5 ay süren, serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler rengarenk görüntüleri ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekerken, fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi oluyor. Ağustos ayının sona ermesi ile 'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiren ve mikroplardan arınıp, renk tonları oturan halılar toplanmaya başladı.

ÖZENLE HAZIRLIK YAPILIYOR

İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirterek, "Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerimizin 5-6 ay içerisinde ilk olarak ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz döneminin gelmesi ile birlikte haziran ayının ortalarında havalar sermeye uygun olduğunda tonlarının oturması için serim işlemini yapıyoruz" dedi.

Bu hasat başka hasat! Fiyatları 5 bin liradan başlıyor: Geceleri nöbet tutuyorlar


Tarlalara serim işlemi yapılan halı ve kilimlerin ilk haftalarda 3-5 gün aralıklarla çevrilerek renk tonlamasını takip ettiklerini belirten Topkara, "Serdiğimiz ürünler 2,5 ay içerisinde ters-düz yaparak renk tonlamasını yapıyoruz. Bu işlemden sonra ürünlerimizi tekrar toplayarak depoya alıyor, tozlardan arınması için yıkamasını yaparak müşterilere teslim ediyoruz.

Bu hasat başka hasat! Fiyatları 5 bin liradan başlıyor: Geceleri nöbet tutuyorlar

3-5 GÜN ARAYLA ÇEVİRİYORLAR

İlk zamanlarda haziran-temmuz arasında 3-5 gün arayla çevirme işlemi yapıyoruz. Ama temmuz ayından sonra bu çevirme işlemini her gün yapıyoruz. Renk tonlamasını takip edip, kaldırmaya uygun olan renkleri oturmuş halıları kaldırıyoruz. Gündüz çalışmalarını bittikten sonra geceleri de nöbet tutuyoruz. Oldukça değerli ve müşterilerin emaneti olan halıları korumak için gece mesaimizde sabaha kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu hasat başka hasat! Fiyatları 5 bin liradan başlıyor: Geceleri nöbet tutuyorlar


Renk şöleninin yaşandığı halı tarlalarını sosyal medyada gördüğünü söyleyen ve fotoğraf çekinen Eda Günay, "Sosyal medya üzerinden gördüm ve gelip yerinde gelip görmek istedim. Bir süredir gelmek istiyordum ve bugüne nasip oldu. Halıların toplanma zamanına denk geldi. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Fotoğraf açısından da çok güzeller. Fotoğraf ve videolar çektim, sayfamda da paylaşacağım. Herkese görmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

