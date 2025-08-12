Menü Kapat
 | Onur Kaya

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, 5 ilde okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim desteği verilecek. Söz konusu desteğin tutarı 33 bin TL ile 38 bin TL değişecek. İşte destekten yararlanabilecek öğrenciler...

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 06:59

bölgesindeki özel okul öğrencilerine 2023-2024 döneminde verilen eğitim desteği uzatıldı. Buna göre; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in 2 ilçesinde okuyan öğrenciler 38 bin TL'ye varan destekten yararlanabilecek.

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

ile tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki özel okullarda okuyan öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteğinin 2025-2026 döneminde de devam edeceği duyuruldu.

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

5 İLDE OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ

Açıklanan destek programı Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencileri kapsayacak.

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

EĞİTİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; açıklanan eğitim desteğinden daha önceki yıllarda da bu haktan yararlanan ve öğrenim gördüğü kademeyi henüz tamamlamamış öğrenciler faydalanabilecek.

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu çerçevede yeni eğitim ve öğretim yılında ilkokul kademesinde 3 ve 4. sınıflar, ortaokul kademesinde 7 ve 8. sınıfların yanı sıra, ortaöğretim (lise) kademesinde 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için destek ödemesi yapılacak.

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

İŞTE DESTEK TUTARLARI

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenen destek miktarları şöyle:

  • İlkokul (3. ve 4. sınıf): 33 bin 264 TL
  • Ortaokul (7. ve 8. sınıf): 38 bin 880 TL
  • Ortaöğretim (11. ve 12. sınıf): 38 bin 880 TL
Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Ödemeler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak. Tebliğde yer almayan hususlarda veya uygulamada yaşanabilecek tereddütleri gidermede Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bu illerde yaşayan öğrenciler dikkat! 38 bin TL eğitim desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı
