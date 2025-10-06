Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Bunu tüketen sabah dinç kalkıyor, iki günde gribi kesiyor! 25 farklı bitki karışımına talep yağıyor

Diyarbakır'da bitkisel ürün satan aktar tarafından 25 farklı bitkiden hazırlanan karışıma müşteriler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle sigara içenlerin tercih ettiği bu kür, geceleri rahat uyutuyor sabah dinç uyandırıyor. Grip sebebiyle nefes sıkıntısı yaşayanlar da fayda görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 23:28

Kışın ve gibi rahatsızlık yaşayanlar geçmeyen ve nefes darlığı durumlarında bitkisel karışımları tercih ediyor. 'da uzun yıllardır aktarlık yapan esnafın hazırladığı 25 bitkiden oluşan karışım kapış kapış satılıyor.

Bunu tüketen sabah dinç kalkıyor, iki günde gribi kesiyor! 25 farklı bitki karışımına talep yağıyor


Merkez Sur İlçesi Hz. Süleyman Caddesinde bitkisel ürünler satan esnaf Ali Baran Çelik, 25 farklı bitkiden oluşan özel karışım yapıyor. Bu özel karışım özellikle nefes açıcı özelliğiyle biliniyor.

Bunu tüketen sabah dinç kalkıyor, iki günde gribi kesiyor! 25 farklı bitki karışımına talep yağıyor

Yaptığı karışımın gribe, soğuk algınlığına ve yoğun sigara kullananlara iyi geldiğini belirten Baran, "Kim aldıysa bize dua ediyor. Bu karışımı tüketenler gece rahat uyuyor, sabah ise dinç kalkıyor. Soğuk algınlığını ise iki gün gibi kısa sürede atlatmaya yardımcı oluyor" dedi.

Bunu tüketen sabah dinç kalkıyor, iki günde gribi kesiyor! 25 farklı bitki karışımına talep yağıyor


Ürünü en kaliteli bitkilerden hazırladıklarını vurgulayan Baran, yetiştirmekte zorlandıklarını da ifade etti. Karışımın fiyatı ise 200 liradan başlıyor, boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Baran, vatandaşların bu özel karışıma yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en pahalı baharatı: 'Milli bitki' toprakla buluşuyor
Bu salgın son 30 yılın zirvesinde! Can kayıpları var, önlem alınmazsa binlerce kişi ölebilir
ETİKETLER
#diyarbakır
#öksürük
#grip
#soğuk algınlığı
#Bitkisel Tedavi
#Nefes Darlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.