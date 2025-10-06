Bunu tüketen sabah dinç kalkıyor, iki günde gribi kesiyor! 25 farklı bitki karışımına talep yağıyor

Kışın soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlık yaşayanlar geçmeyen öksürük ve nefes darlığı durumlarında bitkisel karışımları tercih ediyor. Diyarbakır'da uzun yıllardır aktarlık yapan esnafın hazırladığı 25 bitkiden oluşan karışım kapış kapış satılıyor.



Merkez Sur İlçesi Hz. Süleyman Caddesinde bitkisel ürünler satan esnaf Ali Baran Çelik, 25 farklı bitkiden oluşan özel karışım yapıyor. Bu özel karışım özellikle nefes açıcı özelliğiyle biliniyor.

Yaptığı karışımın gribe, soğuk algınlığına ve yoğun sigara kullananlara iyi geldiğini belirten Baran, "Kim aldıysa bize dua ediyor. Bu karışımı tüketenler gece rahat uyuyor, sabah ise dinç kalkıyor. Soğuk algınlığını ise iki gün gibi kısa sürede atlatmaya yardımcı oluyor" dedi.



Ürünü en kaliteli bitkilerden hazırladıklarını vurgulayan Baran, yetiştirmekte zorlandıklarını da ifade etti. Karışımın fiyatı ise 200 liradan başlıyor, boyutuna göre değişiklik gösteriyor. Baran, vatandaşların bu özel karışıma yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.