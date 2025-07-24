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 | Bengü Sarıkuş

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

Faruk Erdem, ev hizmetlerinde çalışan yardımcıların işçi statüsünde olduğunu ve sigorta yapılmasının yasal zorunluluk taşıdığını vurguladı. Haklarının karşılanmaması durumunda ciddi cezalar ödemek durumunda kalabilirsiniz. İşte detaylar..

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Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:15

Evinizdeki işler için yardımcı olarak gelen hizmet görevlilerin aslında çalışanınız olduğunun ve haklarının olduğunun önemini vurgulayan Faruk Erdem, bu hakların göz ardı edilmesi durumunda ceza alınabilineceğini söyledi. Ayda 10 günden az çalışanlar ve 10 günden fazla çalışanlar. Her biri için ayrı şartlarda yapma zorunluluğu bulunuyor.

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR NASIL SİGORTALANIYOR?

Bu çalışanların günlük primleri (iş kazası, meslek hastalığı sigortası) günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si olacak. Bu da 2025 yılı için günlük 17.34 TL'ye geliyor. Yani haftada bir gelen bir gündelikçinin sigortası aylık 69.36 TL oluyor.

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANDA DURUM NASIL?

Eğer evdeki yardımcınızın aylık çalışma günü 10 ve üzeri ise asgari ücretin altında bir ücret belirlemeniz mümkün değil. Bu kişilere de yüzde 32.5 oranında prim ödemek gerekli.

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

BU ÇALIŞANLAR HANGİ HAKLARDAN YARARLANIR?

Ev hizmetlerinde çalışanlar, 5510 sayılı Kanunu'nun Ek-9. maddesi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bu statü ile sosyal güvenlik haklarından (emeklilik, sağlık hizmeti vb.) yararlanabilmektedir.

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

SİGORTA YAPMAMANIN CEZASI VAR MI?

Evdeki yardımcıları kayıt dışı çalıştırmanın cezası her ay için brüt asgari ücret, yani 26.005,50 TL olacak. Kaç ay kayıt dışı çalıştıysa o kadar yüksek ceza ödenecek.

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

EVDE ÇALIŞANLAR NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

10 günden az çalışanlar uzun vadeli sigorta kollarından kendi primlerini isteğe bağlı sigorta ile ödeyebilirler. 10 günden fazla çalışanlar ise 30 güne kalan günleri yine kendileri ödeyerek tamamlayabilir ve emeklilik sürelerine ekletebilirler.

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

YILLIK İZİN HAKKI VAR MI?

Ev hizmetlerinde çalışanlar en az bir yıl çalışmışsa, yılda en az iki hafta ücretli yıllık izin kullanıyor. Ayrıca haftada bir tam gün izin de kullanma hakkı bulunuyor.

Bunu yapmayan yanacak! SGK’dan yeni ceza uygulaması

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN SİGORTA NASIL YAPILIR?

Sigorta işlemleri müdürlüklerinden yapılabildiği gibi e-devlet üzerinden de gerçekleştiriliyor. Primler de bankadan yatırılıyor. Aynı zamanda evde çalışanlar, mesai yaparsa fazla çalışılan saatler yüzde 5 fazlasıyla ödenir, resmi tatillerde izin yapabilirler fakat işe geri dönüş davası açamazlar.

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#sgk
#sigorta
#asgari-ucret
#Çalışan Hakları
#Ev Hizmetleri
#Ekonomi
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