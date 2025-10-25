28 Ekim'de kargolar açık mı dağıtım yapacaklar mı?

Kategoriler
İstanbul
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim günü yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi izin olacak.
Bu tarihlerde kargo firmalarının teslimat yapıp yapmayacağı da merak konusu haline geldi.
28 Ekim Salı günü öğle saatlerinden sonrası resmi tatil kapsamına giriyor.
Genel olarak kargo şirketlerinin 28 Ekim’de hizmette olması bekleniyor.
Bazı kargo markaları 28 Ekim’de çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
Öte yandan önceki senelerde 29 Ekim tarihinde kargo şirketleri çalışmalarına 1 gün ara vermişti.
Resmi tatil olması nedeniyle kargo firmaları 29 Ekim’de teslimat yapmayacak.
30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla ise kargo işlemleri yeniden sürecek.
Hepsijet, Trendyol gibi özel taşımacılık firmalarının ise resmi tatillerde faaliyet göstermesi bekleniyor.