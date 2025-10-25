Menü Kapat
TGRT Haber
20°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

28 Ekim'de kargolar açık mı dağıtım yapacaklar mı?

28 ile 29 Ekim kargo çalışma saatleri ve kargo firmalarının faaliyet gösterip göstermeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılan başlıca konular arasında bulunuyor.

28 Ekim'de kargolar açık mı dağıtım yapacaklar mı?
Haber Merkezi
25.10.2025
saat ikonu 17:24
25.10.2025
saat ikonu 17:24

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim günü yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi izin olacak.

Bu tarihlerde firmalarının yapıp yapmayacağı da merak konusu haline geldi.

28 Ekim'de kargolar açık mı dağıtım yapacaklar mı?

28 EKİM KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI, TESLİMATA DEVAM EDECEK Mİ?

28 Ekim Salı günü öğle saatlerinden sonrası kapsamına giriyor.

Genel olarak kargo şirketlerinin 28 Ekim’de hizmette olması bekleniyor.

Bazı kargo markaları 28 Ekim’de çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

28 Ekim'de kargolar açık mı dağıtım yapacaklar mı?

Öte yandan önceki senelerde 29 Ekim tarihinde kargo şirketleri çalışmalarına 1 gün ara vermişti.

Resmi tatil olması nedeniyle kargo firmaları 29 Ekim’de teslimat yapmayacak.

30 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla ise kargo işlemleri yeniden sürecek.

Hepsijet, Trendyol gibi özel taşımacılık firmalarının ise resmi tatillerde faaliyet göstermesi bekleniyor.

#resmi tatil
#kargo
#teslimat
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#28 Ekim
#Aktüel
