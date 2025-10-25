Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Trabzonspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu

Haftanın sonucu büyük bir merakla beklenen karşılaşmasında Trabzonspor ve Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Ligde ikinci sırada bulunan Fırtına, bugün Eyüpspor’u da mağlup ederse tam 131 hafta sonra ilk kez 4 maçı art arda kazanmış olacak.

Trabzonspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu
’de haftanın öne çıkan maçında - sahaya çıkıyor.

Eyüpspor mücadelesinin ardından Fırtına, 1 Kasım’da Galatasaray deplasmanına gidecek.

Sonrasında ise Alanyaspor’u konuk edecek.

Fırtına, bu sezon evinde oynadığı 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzon’da, Papara Park Stadı’nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor ile Eyüpspor bugün 3’üncü kez birbirine rakip olacak.

İki ekibin Süper Lig’de bugüne dek oynadıkları 2 maçta Fırtına’nın 1 galibiyeti bulunurken, 1 maç da eşitlikle sona ermişti.

Trabzonspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Monteiro, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Halil, Kerem, Serdar, Legowski, Yalçın, Thiam

Sıkça Sorulan Sorular

Maçın oynanacağı stat ve yayın kanalı belli mi?
Evet, karşılaşma Trabzon’daki Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.
