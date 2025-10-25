Trabzonspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig’de haftanın öne çıkan maçında Trabzonspor - Eyüpspor sahaya çıkıyor.
Eyüpspor mücadelesinin ardından Fırtına, 1 Kasım’da Galatasaray deplasmanına gidecek.
Sonrasında ise Alanyaspor’u konuk edecek.
Fırtına, bu sezon evinde oynadığı 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.
Trabzon’da, Papara Park Stadı’nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü yani bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor ile Eyüpspor bugün 3’üncü kez birbirine rakip olacak.
İki ekibin Süper Lig’de bugüne dek oynadıkları 2 maçta Fırtına’nın 1 galibiyeti bulunurken, 1 maç da eşitlikle sona ermişti.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu
Eyüpspor: Monteiro, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Halil, Kerem, Serdar, Legowski, Yalçın, Thiam