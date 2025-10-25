Bu akşam hangi maçlar var? 25 Ekim cumartesi maç programı

Kategoriler
Premier Lig, İspanya LaLiga, Bundesliga’da bugün gerçekleştirilecek müsabakalar açıklandı.
İngiltere’de Manchester United ve Brighton güçlerini sınarken şampiyonluk adaylarından Liverpool ise Brentford deplasmanında üç puanın peşine düşecek.
Bugünün maç programı şöyle:
17:00 Kocaelispor - Alanyaspor
20:00 Trabzonspor - Eyüpspor
13:30 Sarıyer - Manisa FK
13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK
16:00 Pendikspor - Serik Spor
19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü
17:00 Newcastle United - Fulham
17:00 Chelsea - Sunderland
19:30 Manchester United - Brighton
22:00 Brentford - Liverpool
15:00 Girona - Real Oviedo
17:15 Espanyol - Elche
19:30 Athletic Bilbao - Getafe
22:00 Valencia - Villarreal
16:30 Hamburg - Wolfsburg
16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli
16:30 Augsburg - RB Leipzig