Uyuşturucu etkisindeki genç polisi görünce elini öptü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolmuş durağında bir kişinin baygın halde yattığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Memurlar, V.Y. isimli şahsı uzun uğraşlar sonucu uyandırdı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen V.Y., bir süre kaldırımda oturup toparlanmaya çalıştı. Bu sırada kendisine yardım eden polislerin eline sarılıp öptü.