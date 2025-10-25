Yürekleri ısıtan görüntüler! Malezyalı gezgin Türk misafirperverliğine hayran kaldı

Kategoriler
Motosikletiyle dünya turuna çıkan Malezyalı gezgin, Türkiye'de bir köyde gördüğü misafirperverlik karşısında duygusal anlar yaşadı. Bir köyde kendisini yatılı misafir eden baba-kız, gezgine hem kalacağı bir oda hem de yemek verdi. Gencin para teklifini de kabul etmedi. O anları çektiği video ile paylaşan gezgin, "Bu inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.