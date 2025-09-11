Çin borsası uçuyor: Zirveyi zorluyor

Yatırımcıların yoğun ilgisiyle CSI300 Endeksi yüzde 2,3 yükselerek Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. Şanghay Bileşik Endeksi de yüzde 1,7 artış gösterdi. Hong Kong’un Hang Seng Endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle ayrıştı.

CSI AI Endeksi günü yüzde 6,8 sıçrayarak tamamladı ve son bir yılın en güçlü performansını ortaya koydu. Sektörün önde gelen isimlerinden Cambricon Technologies yüzde 9 prim yaparken, optik modül üreticileri Zhongji Innolight ve Eoptolink Technology sırasıyla yüzde 14 ve 13 artış kaydetti.

Teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu STAR50 Endeksi ise yıl başından bu yana yüzde 34 değer kazanarak dünyada en iyi performans gösteren endeks konumuna geldi.

BİYOTEKNOLOJİ BASKI ALTINDA

Piyasadaki coşkuya rağmen biyoteknoloji hisseleri günü zayıf geçirdi. Trump yönetiminin Çin’den ilaç ithalatına yönelik kısıtlama planlarının gündeme gelmesiyle sektör güne düşüşle başladı. Günün ilerleyen saatlerinde toparlanma yaşansa da CSI Markalı İlaç Endeksi yüzde 0,8 kayıpla kapandı.

HONG KONG TARAFINDA FARKLI TABLO

Hong Kong’da teknoloji hisseleri dalgalı bir seyir izledi. Alibaba, 3,2 milyar dolarlık sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvil ihracı açıklamasının ardından hafif yükseliş gösterdi. Ancak genel tabloya bakıldığında Hong Kong piyasası Çin ana karasındaki sert yükselişe ayak uyduramadı.