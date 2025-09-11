Dolar için tonlarca altın sattılar, ülke karıştı

Bolivya Merkez Bankası, son raporunda bir yıl içinde 5,4 ton altın satarak 589 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Küçük üreticilerden yerel para birimiyle toplanan külçeler, uluslararası piyasalarda dolar karşılığında satılıyor. Bu yöntemle yılbaşından bu yana ülkeye 3 milyar dolardan fazla döviz girdi.

Ancak uzmanlara göre Amazon ormanlarında yürütülen bu üretim, ciddi çevresel tahribat riski taşıyor.

TESLİMATLAR YENİ HÜKÜMETE KALDI

Maliye Bakanı Marcelo Montenegro, işlemlerin yasal altyapısının oluşturulduğunu ve rezervlerin 2,9 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Banka, söz konusu operasyonların temerrüdü önlediğini savunurken, vadeli sözleşmelerle teslimatın gelecek yıl kurulacak hükümete bırakılacağını da açıkladı.

Önümüzdeki ay yapılacak seçimlerde yirmi yıllık sosyalist MAS iktidarının sona ermesi ve ikinci turda merkezci ile muhafazakar adayın yarışması bekleniyor. Analistler, kim kazanırsa kazansın yeni yönetimin bu işlemlerde şeffaflık sağlaması gerektiğini vurguluyor.

“22 TON ALTIN SINIRI” TARTIŞMASI

Merkez Bankası’nın Mayıs-Ağustos döneminde 4,32 ton ve 1,08 ton altın satarak 589 milyon dolar topladığı, yılın başında da üç ton altının elden çıkarıldığı ortaya çıktı. Bu üç operasyonun toplam getirisi yaklaşık 916 milyon dolar oldu.

Yasalar gereği, bankanın kasasında en az 22 ton altın bulunması gerekiyor. Ancak son satışlarla bu sınırın altına düşülme ihtimali ortaya çıktı. Muhafazakar aday Jorge Tuto Quiroga, bu durumda Merkez Bankası yöneticilerini yasal sonuçlarla tehdit etti. Banka ise aksi durumda ülkenin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini, temerrüt riskinin daha ağır sonuçlar doğuracağını savunuyor.