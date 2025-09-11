Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bir günde dünyanın en zengin insanı oldu

Oracle hisselerinde yaşanan tarihi sıçrama, Larry Ellison’ın servetini 393 milyar dolara taşıdı. Elon Musk geride kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir günde dünyanın en zengin insanı oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 14:45

Dünyanın en zengin insanı unvanı el değiştirdi. Oracle’ın kurucularından Larry Ellison, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre ’ı geride bırakarak zirveye yerleşti. Şirketin son çeyrek sonuçlarının beklentileri aşması ve bulut altyapısındaki büyüme planları, yatırımcıların iştahını kabarttı.

Bir günde dünyanın en zengin insanı oldu

BİR GÜNDE 101 MİLYAR DOLAR

Oracle hisseleri Çarşamba günü tam %41 değer kazandı. Bu, şirket tarihindeki en büyük tek günlük yükseliş oldu. Ellison’ın serveti de yalnızca birkaç saat içinde 101 milyar dolar artarak 393 milyar dolara ulaştı. Böylece, uzun süredir listenin zirvesinde bulunan Elon Musk’ın 385 milyar dolarlık serveti ikinci sıraya geriledi.

Bir günde dünyanın en zengin insanı oldu

MUSK İÇİN ZOR GÜNLER

Tesla hisselerinin yılbaşından bu yana %13 değer kaybetmesi, Musk’ın koltuğunu kaybetmesindeki en büyük etken oldu. Her ne kadar Tesla yönetim kurulu Musk’a, belirlenen hedeflere ulaşması halinde dünyanın ilk trilyoneri olmasını sağlayacak bir maaş paketi sunsa da, şirketin performansı liderliği korumasına yetmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye ekonomisi için pozitif adım: Fitch büyüme tahminlerini yükseltti
Trump ve Elon Musk arasındaki soğuk savaş bitmedi: Beyaz Saray'a davet edilmedi
ETİKETLER
#Teknoloji
#elon musk
#yatırım
#hisse senedi
#Larry Ellison
#Oracle
#Bloomberg Milyarderler Endeksi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.