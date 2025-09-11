Bir günde dünyanın en zengin insanı oldu

Dünyanın en zengin insanı unvanı el değiştirdi. Oracle’ın kurucularından Larry Ellison, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Elon Musk’ı geride bırakarak zirveye yerleşti. Şirketin son çeyrek sonuçlarının beklentileri aşması ve bulut altyapısındaki büyüme planları, yatırımcıların iştahını kabarttı.

BİR GÜNDE 101 MİLYAR DOLAR

Oracle hisseleri Çarşamba günü tam %41 değer kazandı. Bu, şirket tarihindeki en büyük tek günlük yükseliş oldu. Ellison’ın serveti de yalnızca birkaç saat içinde 101 milyar dolar artarak 393 milyar dolara ulaştı. Böylece, uzun süredir listenin zirvesinde bulunan Elon Musk’ın 385 milyar dolarlık serveti ikinci sıraya geriledi.

MUSK İÇİN ZOR GÜNLER

Tesla hisselerinin yılbaşından bu yana %13 değer kaybetmesi, Musk’ın koltuğunu kaybetmesindeki en büyük etken oldu. Her ne kadar Tesla yönetim kurulu Musk’a, belirlenen hedeflere ulaşması halinde dünyanın ilk trilyoneri olmasını sağlayacak bir maaş paketi sunsa da, şirketin performansı liderliği korumasına yetmedi.