TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
26°
Ekonomi
 | Bengü Sarıkuş

Çin'de deflasyon krizi! Fiyatlar düşmeye devam ediyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarında yaşanan düşüş, ağustos ayında da devam etti. Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunlukla birlikte deflasyon eğilimi sürüyor

Çin'de deflasyon krizi! Fiyatlar düşmeye devam ediyor
10.09.2025
10.09.2025
saat ikonu 10:08

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ağustos 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,9 geriledi. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

TÜM FİYATLAR DÜŞÜŞTE

ağustosta yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek yüzde 0,9 artış kaydetti. Bu dönemde tüketici ürünlerinin fiyatları yüzde 1 gerilerken, hizmetlerin fiyatları yüzde 0,6 yükseldi. Gıda fiyatları ise yüzde 4,3 azaldı. Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Mart 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

Ocakta, Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 0,5 yükselen endeks, şubatta yüzde 0,7, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,1 ve mayısta yüzde 0,1 gerilemiş, haziranda yüzde 0,1 artarken temmuzda sabit kalmıştı.

Ülkede tüketici fiyatlarındaki durgunlukla birlikte deflasyon eğilimi sürüyor. TÜFE, 2023 ve 2024'te yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetmişti. Çin hükümeti, süregelen deflasyon eğilimi nedeniyle 2004'ten bu yana yüzde 3 olarak belirlediği enflasyon hedefini bu yıl yüzde 2'ye düşürmüştü.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme ağustosta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,9 azaldı.

Endeks, ocakta yıllık bazda yüzde 2,3, şubatta yüzde 2,2, martta yüzde 2,5, nisanda yüzde 2,7, mayısta yüzde 3,3, haziranda yüzde 3,6 ve temmuzda yüzde 3,6 gerilemişti.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 ve 2024 boyunca devam etmişti. Endeks, 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,2 düşüş kaydetmişti.

ÇİN EKONOMİSİNE DARBE

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikasının yarattığı belirsizlikler, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında, başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin yerleştiği gözlemleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

DEFLASYON NEDİR?
Deflasyon, genel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarının uzun bir süre boyunca sürekli düşmesi durumudur. Yani, enflasyonun tam tersidir. Enflasyon fiyatların artmasıysa, deflasyon fiyatların düşmesidir.
ETİKETLER
#Ekonomi
#çin
#enflasyon
#tüketici fiyatları
#Deflasyon
#Üretici Fiyatları
#Ekonomi
