30°
 Suat Vilgen

ÇKS’de yeni düzenleme! Yönetmelik tamamen değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde önemli değişiklikler yaptı. Yeni yönetmelik, arazilerin sulama durumu, kira işlemleri ve ürün değişikliklerine dair başvuru ve belgelendirme süreçlerine esneklik getiriyor.

ÇKS’de yeni düzenleme! Yönetmelik tamamen değişti
Mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, bulunmaması halinde artık “taahhütname” ile () başvurusu yapabilecek. Ancak tarımsal desteklerden yararlanabilmek için kira sözleşmesinin sonradan ibraz edilmesi zorunlu olacak.

14 bin dekar arazi tarıma kazandırılıyor! Devlet kiraya verecek, işte başvuru şartları

ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YIL SONUNA KADAR SÜRE

Çiftçiler, belirlenen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonları tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, Bakanlık üretim bilgileriyle ilgili farklılık tespit ederse resen düzeltme yapabilecek.

SULAMA VE KİRA İŞLEMLERİNE YENİ TAKVİM

Arazinin durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonlarınca karara bağlanacak. Kira fesih işlemlerinde ise arazi üzerinde ürün bulunması halinde kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

2026 ÇKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 üretim yılı için ÇKS başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık 2025’te sona erecek. Düzenleme ise yarından itibaren yürürlüğe girecek.

