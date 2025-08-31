ÇKS’de yeni düzenleme! Yönetmelik tamamen değişti

Mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesi bulunmaması halinde artık “taahhütname” ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapabilecek. Ancak tarımsal desteklerden yararlanabilmek için kira sözleşmesinin sonradan ibraz edilmesi zorunlu olacak.

ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YIL SONUNA KADAR SÜRE

Çiftçiler, belirlenen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonları tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, Bakanlık üretim bilgileriyle ilgili farklılık tespit ederse resen düzeltme yapabilecek.

SULAMA VE KİRA İŞLEMLERİNE YENİ TAKVİM

Arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran’a kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonlarınca karara bağlanacak. Kira fesih işlemlerinde ise arazi üzerinde ürün bulunması halinde kira sözleşmesi, ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

2026 ÇKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 üretim yılı için ÇKS başvuruları yarın başlayacak ve 31 Aralık 2025’te sona erecek. Düzenleme ise yarından itibaren yürürlüğe girecek.