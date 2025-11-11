Çocuğunuzda varsa hemen yok edin! Bu oyuncak toplatılıyor: Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesinde son olarak bir oyuncak yer aldı. Çocuklar tarafından sevilen yumuşak oyuncağın toplatılması ve üretiminin yasaklanması kararı çıktı.

GÜBİS üzerinden yapılan son açıklamada çocuklar için üretilen Hamburger Şeklinde Köpek Oyuncağı için Boğulmaya (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.) neden olduğu gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından arzının yasaklanması ve toplatılması kararı çıktı.