Ekonomi
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

COSMIC Booking Engine, Deneyim Ekonomisinde Dijital Büyümeyi Hızlandırıyor

Deneyim ekonomisi büyürken, dijitalleşme sektör için artık bir tercih değil zorunluluk haline geliyor. Artan ziyaretçi talebi ve operasyonel maliyetler, deneyim sağlayıcıları daha verimli dijital çözümlere yönlendiriyor.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 13:48

Müzelerden tur operatörlerine, cazibe merkezlerinden rehberlik hizmetlerine kadar tüm deneyim sağlayıcılar için çok kanallı görünürlük, otomasyon ve gerçek zamanlı yönetim kritik ve kaçınılmaz önem taşıyor.

Bu dönüşüme yanıt olarak geliştirilen COSMIC Booking Engine, ilk etapta kendi operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen altyapısını bugün diğer işletmelere de açarak, deneyim sektöründe dijital dağıtım anlayışını yeniden tanımlamayı hedefliyor.

SAHADAN DOĞAN, SADE BİR ÇÖZÜM

COSMIC Booking Engine, sahadaki gerçek kullanım senaryoları üzerinden geliştirilen ve aktif olarak kullanılan bir sistem olarak konumlanıyor. Platform, manuel süreçler, WhatsApp ve form trafiği gibi operasyonel yükleri hafifletmeyi hedefleyen kullanımı kolay ve pratik bir altyapı sunuyor.

“BİR SİSTEM DAHA” DEĞİL, ÇÖZÜM ODAKLI BİR GEÇİŞ

Platform, işletmelere yeni ve karmaşık yapılar eklemek yerine mevcut süreçleri sadeleştiren bir geçiş modeli sunmayı amaçlıyor. Tanıtım ve entegrasyon çalışmalarıyla COSMIC, hedeflenen pazarın yaklaşık %30’una erişim sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemde bu oranın %50 seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

COSMIC Booking Engine, Deneyim Ekonomisinde Dijital Büyümeyi Hızlandırıyor

ÖNCE TÜRKİYE, ARDINDAN BALKANLAR

COSMIC Booking Engine’in büyüme stratejisi aşamalı olarak planlanıyor. İlk etapta Türkiye genelinde deneyim sağlayıcılar hedeflenirken, ikinci fazda Balkan ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyada yayılım amaçlanıyor.

API TABANLI ALTYAPI İLE ÇOK KANALLI ENTEGRASYON

Platform; web sitesi, Google Things to Do, QR kodlu satış noktaları ve diğer dijital kanalları API tabanlı bir altyapı üzerinden birbirine bağlıyor. Bu entegrasyon, fiyat, müsaitlik ve kapasite bilgilerinin tüm kanallarda otomatik ve gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesini mümkün kılıyor.

DİJİTAL BİLETLEME VE TAMAMLAYICI ÇÖZÜMLER

Rezervasyon sonrası biletlerin doğrudan ziyaretçinin mobil cihazına iletilmesi, giriş süreçlerini hızlandırırken temas noktalarını azaltıyor. COSMIC ekosistemi içindeki dijital çok dilli sesli rehberler ise deneyimi tamamlayan unsur olarak öne çıkıyor.

KİMLER İÇİN?

COSMIC Booking Engine; müzeler, tur ve deneyim operatörleri, rehberlik hizmetleri ile cazibe merkezleri için ölçeklenebilir ve esnek bir dijital rezervasyon ve dağıtım altyapısı sunuyor.

DENEYİM SEKTÖRÜNDE ÇÖZÜM ODAKLI GELECEK

COSMIC Booking Engine, deneyim sektörünün geleceğinin doğru entegrasyon, otomasyon ve sadeleştirilmiş süreçlerle şekilleneceği yaklaşımıyla hareket ediyor ve deneyim sağlayıcıları dijital dönüşüm yolculuğunda birlikte ilerlemeye davet ediyor.

