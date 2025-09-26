Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye–Türkmenistan Enerji ve Ekonomi Vizyonu paneli düzenlendi

Panelde Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Sarıyev, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi, Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Osman Can Ünver, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Arı ve Vali Hüdayar Mete Buhara panelist olarak yer aldı.

AÇILIŞ MESAJLARI VE KATILIM

Panel, Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği iş birliğiyle organize edildi. Programa; Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürü Büyükelçi Togan Oral ve EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hikmet Eren’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve diplomat katıldı.

TÜRKMENİSTAN’IN DIŞ POLİTİKA VE EKONOMİ PERSPEKTİFİ

Büyükelçi İşanguliyev, Türkmenistan’ın bağımsızlığının ardından barışçıl, tarafsız ve iyi komşuluk temelinde şekillenen dış politikasının dünya tarafından saygı gördüğünü ifade etti. Ülkesinin enerji ve ekonomi alanında Türkiye ile iş birliğine özel önem verdiğini vurguladı.

ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ: DOĞAL GAZ VE PETROKİMYA

Panelde, iki ülkenin enerji alanındaki stratejik ortaklığı öne çıkarıldı. Mart ayında Türkmen doğal gazının Türkiye’ye sevkiyatının başlaması vurgulandı. Petrokimya ve doğal gaz temelli projelerin, ekonomik ilişkilerin ana motoru olacağına dikkat çekildi.

TİCARET, LOJİSTİK VE YATIRIMDA ÖNCELİKLİ ALANLAR

Enerjiye ek olarak ticaret, bankacılık, ulaştırma, lojistik, şehircilik ve tarım sektörlerinde iş birliği başlıkları masaya yatırıldı. Türkiye’nin, Türkmenistan’ın önde gelen dış ticaret ortaklarından biri olduğu vurgulanırken, mevzuat ve altyapı uyumunun hızlandırılmasına yönelik karşılıklı irade dile getirildi.

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATKISI VE ORTAK PROJELER

Türkmenistan’da Türk şirketlerinin gerçekleştirdiği büyük ölçekli projelerin, teknoloji transferi ve istihdam açısından önemli kazanımlar sağladığı belirtildi. Yatırım ortamındaki öngörülebilirliğin, ortak projeleri artıracağı ifade edildi.

DİPLOMASİ VE BÖLGESEL AĞLAR

Büyükelçi Togan Oral, Türkiye’nin Türkmenistan için güvenilir bir yol arkadaşı olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer bölgesel iş birliği mekanizmalarının ekonomik entegrasyonu güçlendirdiğini kaydetti.

OTURUMLAR VE DEĞERLENDİRME

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda; enerji arz güvenliği, ticaretin kolaylaştırılması ve yatırımın finansmanı gibi kritik başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu.