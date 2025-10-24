Menü Kapat
20°
Ekonomi
Değeri 13,5 milyon euro! Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

Türkiye'nin tek deniz fuarı olan yarın Ataköy Marina'da kapılarını ziyaretçilere açıyor. Milyonluk tekneler, deniz tutkunlarıyla buluşacak. Fuarın en pahalı teknesi olan Sandenanzo'nun ise 13,5 milyon euro değerinde olduğu öğrenildi.

Değeri 13,5 milyon euro! Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor
Türkiye'nin tek deniz fuarı, yarın İstanbul Ataköy Marina'da deniz tutkunlarına kapılarını açacak. Fuarda, teknelerin yanı sıra ve mega yatlara da ev sahipliği yapıyor. Yelkenlilerden motor yatlara, sürat teknelerinden katamaranlara kadar uzanan zengin bir seçenek yelpazesiyle deniz tutkunlarına hitap eden fuarda 250'den fazla tekne, 3 metre ile 35 metre arasında değişen boyları ile denizde ziyaretçilerini bekliyor. Fuarın en pahalı teknesi olan Sandenanzo'nun ise 13,5 milyon euro değerinde olduğu belirtildi.

Değeri 13,5 milyon euro! Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor


ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, fuarın deniz tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ifade ederek, "Bosphorus Boat Show'da 100 bin TL'den 100 milyon TL'ye kadar farklı bütçelere hitap eden tekneler yer alıyor. Fuarda 500'den fazla marka yer alıyor. Markaların içerisinde hem tekne hem de ekipman ve aksesuar firmaları yer alıyor.

Değeri 13,5 milyon euro! Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

DENEYİMLEYEREK SATIN ALINABİLİYOR

9 günde 35 binden fazla ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu yıl 5 binden fazla yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Burada amaç hem tekneleri sergilemek hem de ileriki dönemlere sipariş alabilmek. Elinde tekne ve ekipman stoku olan firmalar, onları satmak için çabalıyor. Yerli üreticilerimiz ise sipariş almak için tanıtım yapacaklar. Uluslararası müşterilerin gelmesi ihracatta büyük katkı sağlıyor. 35 metrelik bir teknenin yapımında yaklaşık 500 ila 800 arası kişi çalışıyor. Bu da ekonomiye çok büyük bir katkı sağlıyor.

Değeri 13,5 milyon euro! Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

5 ODA 2 YEMEK SALONU

Denizde yapılan fuarın en büyük avantajı ise beğendiğiniz tekneyle teste çıkabiliyorsunuz, performansını da test edebiliyorsunuz. Almak istediğiniz tekneyi sadece görerek değil, aynı zamanda deneyimleyerek de satın alma imkanına sahipsiniz" dedi.

Değeri 13,5 milyon euro! Milyonluk tekneler görücüye çıkıyor

Trio Deniz Satış Pazarlama Direktörü Anıl Aycan, fuarın en pahalı teknesinin ise Sandenanzo olduğunu belirterek, "Türkiye'de ilk defa tanıtımı yapılan bir tekne bu şovda ziyaretçilerini bekliyor. 30.5 metre uzunluğunda, 7.6 metre genişliğinde. İçerisinde dört tane ana makine bulunan, yaklaşık fiyatı 13,5 milyon euro olan tekneyi ilk defa deniz severlerle burada buluşturuyoruz. İçerisinde beş kabin, iki ayrı yemek salonu ve profesyonel bir mutfağı bulunan benzersiz bir teknedir" dedi.

